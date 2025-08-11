OSTUNI: ANNA IN CONCERTO CON IL “VERA BADDIE SUMMER TOUR 2025”

C’è chi scala le classifiche e chi le riscrive. Anna, classe 2003, non è semplicemente un nome di punta della scena urban italiana: è la sua rivoluzione. Mercoledì 13 agosto 2025, alle 21.30, Ostuni la accoglie al Foro Boario con il “Vera Baddie Summer Tour”, tappa dello IOD Festival, la rassegna ideata da Aurora Eventi di Livio Iaia per portare la grande musica d’autore nei luoghi più iconici della regione. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Con uno stile tagliente, ironico, diretto e senza compromessi, Anna ha dato voce a una nuova generazione e ha trasformato ogni singolo in un manifesto. Da “Bando”, la hit esplosa nel 2020 che l’ha resa virale nel giro di poche settimane, al fenomeno “Vera baddie”, il suo primo album certificato triplo platino, tutto nella sua carriera è stato rapido, potente, inarrestabile. I numeri raccontano un’ascesa senza precedenti: oltre 7,5 miliardi di stream, più di 4 milioni di copie certificate in Italia, 41 dischi di platino e 9 dischi d’oro, premi internazionali e un’agenda piena di sold out.

Il suo live è un concentrato di ritmo, parole, presenza scenica. Anna catalizza l’attenzione, spinge il pubblico a cantare, ballare, riconoscersi. Ogni palco diventa suo. Ogni pezzo una dichiarazione. Non a caso, la critica l’ha consacrata come “la nuova regina della scena urban” e Guè non ha avuto dubbi nel definirla “la rapper donna più forte in Italia”. Lo ha confermato anche la Fimi, che nel 2024 l’ha registrata come l’artista femminile più venduta dell’anno, con “Vera baddie” in vetta alla classifica per più settimane consecutive – nove di fila, un traguardo che mancava da quasi vent’anni.

Il progetto “Vera baddie” è qualcosa di più di un disco: è una narrazione musicale e culturale. Le tracce – da “Tt le girlz” a “Tonight”, da “Hello Kitty” a “Bikini”, passando per “ABC” e “Chica italiana” – hanno fatto il giro delle piattaforme, spopolato su TikTok e costruito un’identità. La figura della “baddie” che Anna porta in scena è il simbolo di una ragazza indipendente, sicura di sé, fiera della propria identità e capace di dire la sua, sempre. Una voce che non si adatta ma si afferma. Non imita ma crea.

Nell’anno di “Vera baddie”, Anna ha anche conquistato il pubblico con il singolo “30°C”, record di debutto su Spotify Italia per un’artista donna solista fuori Sanremo, e dominato allo stesso tempo le classifiche album e singoli, un’impresa che non riusciva a nessuno dal 2015, quando Adele regnava con “25” e “Hello”. Nel 2023 ha segnato un’altra tappa fondamentale: unica artista italiana scelta per la colonna sonora del film “Fast X” della saga Fast and Furious, con una versione speciale di “Bando” realizzata per l’occasione. E nel marzo 2025, a coronamento di una carriera ancora giovanissima ma già solida, è volata allo YouTube Theatre di Los Angeles per ricevere il prestigioso riconoscimento internazionale “Global Woman of the Year – Italy” ai Billboard Women In Music Awards, accanto ad alcune delle star più influenti della scena mondiale.

Figlia d’arte, cresciuta tra vinili e cultura urban americana, Anna ha imparato a parlare il linguaggio del rap da autodidatta trasformando la passione in mestiere, lo stile in identità, la musica in impatto. Su Instagram conta oltre 2,3 milioni di follower, su TikTok quasi 3 milioni: numeri che tratteggiano una community che la segue, la ascolta, la prende come riferimento. Con pezzi come “Cookies n’ Cream” con Guè & Sfera Ebbasta, “Everyday” con Takagi & Ketra, Shiva e Geolier, e “30°C”, Anna è diventata l’artista donna con più singoli arrivati alla numero 1 della classifica singoli (Fimi/Gfk) nell’ultimo decennio. Un live che unisce potenza musicale e spirito collettivo: con il “Vera Baddie Summer Tour 2025” la musica diventa esperienza, uno spazio aperto nel quale esprimersi, riconoscersi, appartenere.

Dove: Foro Boario, Ostuni

Quando: Mercoledì 13 agosto 2025 | ore 21.30

Evento: “Vera Baddie Summer Tour 2025” di Anna

Biglietti: TicketOne e punti vendita autorizzati

Festival: IOD Festival – a cura di Aurora Eventi di Livio Iaia

Info: www.auroraeventi.net

Ufficio stampa Aurora Eventi