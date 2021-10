Dal 13 al 15 ottobre 2021 la società consortile “Le Stagioni di Ostuni”, con il contributo del P.S.R. Puglia 2014/2020 Misura 16 – Cooperazione. Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici”, parteciperà alla più importante B2B sul turismo in Italia, il TTG Travel Experience1.

Si tratta di un’importante occasione di promozione territoriale attraverso esperienze enogastronomiche autentiche durante tutto l’anno.

Le Stagioni di Ostuni, infatti, propone attività e pacchetti turistici che si sviluppano attorno ai prodotti agricoli tradizionali, seguendo la loro stagionalità. Per i visitatori queste iniziative trasmettono l’emozione della riscoperta di antichi saperi e di antichi sapori, grazie anche al contatto con i produttori e le altre persone coinvolte nella produzione, al di fuori dei grandi circuiti turistici di massa.

TTG Travel Experience a Rimini è la fiera “must” in Italia per chi vuole incontrare operatori del turismo da tutto il mondo, e per chi vuole conoscere tutte le novità e trend del settore attraverso i suoi protagonisti principali.

È stato un mese intenso per la promozione del territorio per il nostro consorzio: dal 17 al 19 settembre abbiamo partecipato alla fiera dei territori AgriTravel & Slow Travel Expo a Bergamo, incontrando centinaia di potenziali visitatori già innamorati del nostro territorio, sperando di aver conquistato anche coloro che non l’hanno ancora visitato. A fine ottobre concluderemo il nostro ciclo promozionale con l’evento “Benvenuto Autunno”, un’esposizione enogastronomica e di artigianato tipico, con l’accento appunto sulle produzioni autunnali.

La società consortile “Le Stagioni di Ostuni” è composta dalle aziende agricole Solequo Coop, Angela Maria Melpignano e Masseria Agriturismo Asciano, dal tour operator Albergo La Terra/Todo Modo Multisolution Travel e dalla cooperativa di guide escursionistiche e ambientali Gaia Environmental Tours & Events.

