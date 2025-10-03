L’Amministrazione comunale di Ostuni esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Oronzo Epifani, avvenuta a seguito del violento nubifragio che ha colpito il territorio nella giornata di ieri.

Durante l’ondata di maltempo, Epifani è stato trascinato dalla forza dell’acqua e, dopo ore di intense ricerche, nella mattinata odierna è stato purtroppo ritrovato privo di vita.

In segno di partecipazione al dolore della famiglia e dell’intera comunità, la Giunta Comunale ha deliberato il lutto cittadino per il giorno delle esequie, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e l’invito alla cittadinanza ad unirsi al raccoglimento in occasione dei funerali che si svolgeranno domani sabato 4 ottobre alle 15:30 nella Chiesa dei S.S. Medici.

“Una notizia che scuote l’intera comunità” dice Angelo Pomes, Sindaco di Ostuni “Oronzo Epifani durante il nubifragio di ieri è stato trascinato dalla forza dell’acqua e questa mattina, dopo diverse ore di ricerche, è stato ritrovato senza vita.

Alla sua famiglia, ai suoi cari, agli amici ed ai colleghi va la nostra sentita vicinanza, a nome mio e dell’Amministrazione comunale.

In segno di cordoglio abbiamo deciso di proclamare il Lutto Cittadino per la giornata di domani sabato 4 ottobre, giorno in cui si terranno le esequie.Un ringraziamento di cuore a tutti coloro i quali nelle scorse ore hanno lavorato incessantemente alle ricerche del nostro concittadino: Volontari, soccorritori, Vigili del fuoco, Protezione civile e tutte le Forze dell’Ordine che hanno dimostrato coraggio e altruismo in condizioni difficili”.