Ostuni è pronta a regalare un’esperienza gastronomica fuori dal comune. Dal 16 al 19 luglio 2025, la Città Bianca ospiterà per la prima volta Dinner in the Sky, l’evento internazionale che unisce la grande cucina all’emozione dell’altezza, portando i commensali a cenare sospesi a 50 metri da terra. I biglietti sono già in vendita online sul sito ufficiale dell’evento: https://dinnerinthesky.it/eventi/ostuni-2025/

L’iniziativa avrà luogo in viale Oronzo Quaranta – Porta San Demetrio, trasformato per quattro giorni in un’esclusiva terrazza aerea con una vista panoramica spettacolare. Gli ospiti, assicurati a comode sedute intorno a una piattaforma sollevata da una gru, potranno assaporare menu d’eccellenza, ammirando uno degli scorci più suggestivi della Puglia.

A rendere ancora più speciale l’evento sarà la proposta gastronomica: i sapori della tradizione pugliese saranno reinterpretati in chiave contemporanea grazie alla collaborazione con chef, ristoranti e locali d’eccellenza del territorio. Dalla terra alla tavola, ma questa volta… in volo.

I turni disponibili per vivere Dinner in the Sky a Ostuni sono:

• Pranzo: ore 13.00

• Aperitivo tra le nuvole: ore 17.30, 18.30, 19.30

• Cena sotto le stelle: ore 20.45 e 22.00

Dopo aver fatto tappa nelle città simbolo dell’innovazione – da Dubai a Londra, da Las Vegas a Parigi – Dinner in the Sky arriva a Ostuni con l’ambizione di coniugare l’eccellenza gastronomica con la promozione del territorio, valorizzandolo sotto una luce inedita.

L’evento è organizzato da Dits Italia, in collaborazione con l’Event Manager per la Puglia Cristoforo Todisco che dal 2019 gestisce il format nelle principali città italiane.

“Ostuni rappresenta una location ideale per portare in alto – in tutti i sensi – l’esperienza Dinner in the Sky – afferma Stefano Burotti, responsabile di Dits Italia –. La bellezza del paesaggio, l’identità gastronomica forte e l’apertura a progetti innovativi rendono questa tappa davvero speciale. Sarà un’occasione non solo per emozionare, ma anche per raccontare la Puglia da un punto di vista diverso: quello del cielo”.

Dopo i grandi successi di Trani nel 2021, Bari nel 2023 ora è la volta di una delle mete turistiche più ambite della Puglia, ovvero la rinomata “Città Bianca” commenta Cristoforo Todisco “che ringrazia tutta l’Amministrazione Comunale della Città di Ostuni in primis il Sindaco Angelo Pomes e tutta la Giunta Comunale per aver accolto con entusiasmo la proposta della tappa dell’evento che avrà straordinaria risonanza mediatica e vedrà la Città di Ostuni e la Puglia ancora una volta alla ribalta internazionale”;

Dinner in the Sky – Ostuni 2025 sarà un’esperienza unica tra adrenalina e gusto infatti pranzi, cene ed aperitivi saranno curati dai migliori chef della zona e dalle attività ristorative più rinomate della Città quali, Ristorante -Osteria Madre e Garibaldi Bar-con Cucina di Adriano Zaccaria – Ristorante Portanova della famiglia Ciaccia (Chef Tonino e Erika Ciaccia) e in quota tutto sarà curato dalla bravissima e giovanissima Private Chef Roberta Bari;

Che cos’è Dinner in the sky

Selezionato da Forbes come il ristorante più insolito del mondo, Dinner in the sky è una delle esperienze gastronomiche più uniche che si possa vivere, soprattutto per chi è alla ricerca di un romantico appuntamento serale o vuole stupire famigliari, amici o colleghi di lavoro. Presente in oltre 70 grandi città del mondo, da Las Vegas a Dubai passando per Londra e Bruxelles, con oltre 10mila eventi all’attivo, il format Dinner in the sky vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Nessuno fino ad oggi è stato però in grado di replicare la magia e il fascino unici nel loro genere che solo un evento targato Dinner in the sky è in grado di restituire al proprio pubblico. Il format ha accompagnato concerti e manifestazioni sportive, come il Campionato mondiale di Formula 1, è stato scelto per le campagne pubblicitarie di brand internazionali e da oltre 180 chef, tra cui Massimo Bottura. In Italia, la ditta concessionaria in esclusiva del format Dinner in the sky è la DITS Italia Srl, un vero e proprio punto di riferimento per l’organizzazione di eventi e manifestazioni, che dal 2019 ad oggi ha già portato con successo il ristorante tra le nuvole in alcune delle location più belle della Penisola, dal Lago di Como alla Riviera romagnola, da Napoli a Brescia, da Trani a Caserta da Pesaro a San Benedetto del Tronto. Numeri da record sui social network, grazie ai quali Dinner in the sky si trasforma in un formidabile strumento di marketing e promozionale, generando centinaia di migliaia di interazioni e garantendo una visibilità internazionale al territorio che lo ospita. Su YouTube, sono milioni le visualizzazioni totalizzate da Dinner in the sky.

Sicurezza al primo posto

Sicurezza e professionalità sono le parole d’ordine degli organizzatori degli eventi targati Dinner in the sky Italia. Lo staff si impegna ad operare per garantire le massime condizioni di sicurezza al proprio pubblico, avvalendosi delle più efficienti strumentazioni e di certificazioni di altissimo profilo elaborate da professionisti e tecnici di comprovata fama. In oltre 18 anni di attività tra estero e Italia, non si sono mai registrati incidenti o malfunzionamenti e tutti i commensali hanno sempre espresso soddisfazione per la qualità dell’esperienza.

