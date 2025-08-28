Gentilissime e gentilissimi,

Il vescovo di Oria mons. Vincenzo Pisanello invita l’intera comunità diocesana – presbiterio e fedeli – alla celebrazione del pontificale nel giorno della solennità del Patrono della Diocesi San Barsanofio di Gaza, che si terrà sabato prossimo 30 agosto nella Basilica Cattedrale dell’Assunta di Oria, alle ore 18:00.

Sarà un’occasione propizia per chiedere insieme il dono della pace nel mondo e in particolar modo a Gaza, terra in cui il Santo visse e operò.

L’appello alla speciale preghiera nella solennità di San Barsanofio segue la veglia diocesana di preghiera per la pace, svoltasi lo scorso 24 luglio con la partecipazione particolare di molti giovani provenienti dai comuni della Diocesi.

Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Diocesi di Oria