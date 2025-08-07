August 7, 2025
Ago 7, 2025    Posted by    news 0

Dopo le dichiarazioni rese del Ministro Urso durante il Question Time, svoltosi ieri presso la camera dei deputati, in risposta alla interrogazione posta dai parlamentari DATTIS E BATTILOCCHIO sulle Centrali ENEL di Brindisi e di Civitavecchia , esprimiamo il nostro cauto ottimismo.

 

Pagliara (Cisal) “Occorre portare a buon fine l’Accordo di Programma per Brindisi, con esso le manifestazioni di interesse ed i progetti delle aziende già valutate positivamente da INVITALIA, considerando la possibilità di insediarle anche fuori dal perimetro dell’area ENEL di Cerano”.

“Siamo consapevoli però che il fattore tempo, la dote economica che il governo metterà a disposizione, rivestono fondamentale rilevanza quando si parla di investimenti produttivi”.

Rimaniamo fiduciosi che con il lavoro coordinato dal Commissario per l’Accordo di Programma per Brindisi, sua Eccellenza il Prefetto Dott Luigi Carnevale, nominato nel mese di Aprile dal governo in carica, con il contributo degli Enti Locali, Consorzio ASI, Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali saremo nelle condizioni di dare risposte concrete ed immediate al territorio.

In attesa di una non più procrastinabile convocazione di un tavolo tecnico, per fare il punto della situazione e avere contezza delle attività svolte sino ad oggi da Invitalia.

 

SEGRETARIO UNIONE CISAL BRINDISI

Related Posts

PD Brindisi: “Con il progetto del quartiere Perrino si conferma la visione vincente del centrosinistra”

Brindisi: via libera dalla Regione al progetto di riqualificazione urbana. Previsti interventi su Porta Lecce e quartiere Perrino

Ostuni: installato un nuovo defibrillatore su Corso Mazzini, nei pressi di Piazza della Libertà e via Cattedrale

San Michele Salentino celebra il suo Santo Patrono con musica e tradizione

Mevoli (FdI): “intitoliamo una via al concittadino Natale Santantonio, martire del disastro di Marcinelle”

Decarbonizzazione Galiano (Flaei Cisl): “necessarie certezze su tempi e ricadute occupazionali sui progetti della manifestazione di interesse”

No Comments

Leave a Comment