Messa da parte l’amarezza per la prematura uscita ai quarti di Coppa Italia contro la Teamnetwork Albatro Siracusa, che ha poi vinto il torneo, ritorna sabato, 7 marzo, la Serie A Gold, con la Junior Fasano che ospiterà alle 17.30 la Loacker Bozen Volksbank.

Il Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina sarà sede di una gara, valida per la 19^ giornata di campionato, decisamente importante in ottica Play-Off, con i biancazzurri, quarti in classifica, che hanno tre punti di vantaggio sugli alto-atesini, quinti in coabitazione con il Trieste. All’andata il confronto fu vinto per 30-29 dalla squadra oggi allenata da Felipe Gaeta, subentrato a Mario Sporcic, con i fasanesi a lungo avanti nel punteggio (anche +6) per poi essere rimontati nel finale. Uno scenario, questo, vissuto loro malgrado da Alessandro Leban e compagni anche nelle ultime due partite, ad Eppan in campionato ed a Riccione in coppa, con la necessità in casa fasanese di svoltare sotto questo punto di vista e di riscattarsi, come si evince anche dalle parole del tecnico Vito Fovio: “C’è tanta volta di riscatto dopo la delusione per gli ultimi due incontri e conosciamo l’importanza di un match che rappresenta un vero e proprio scontro diretto in ottica Play-Off. Siamo consapevoli delle difficoltà di affrontare una squadra forte come il Bolzano, ma vogliamo raggiungere l’obiettivo prefissato, certi di dover affrontare come finali le otto gare che mancano al termine della regular season”.

A dirigere la partita, che sarà trasmessa in diretta streaming su PallamanoTV (link https://www.youtube.com/watch?v=UN9_Uc5Jd84) saranno i sig.ri Carlo Dionisi e Stefano Maccarone (commissario il sig. Antonio Strippoli).

Il quadro completo del 6° turno di ritorno: Teamnetwork Albatro Siracusa-Publiesse Chiaravalle, Junior Fasano-Loacker Bozen Volksbank (17.30), Macagi Cingoli-Metelli Cologne, Pressano-Sparer Eppan, Cassano Magnago-Brixen, Alperia Black Devils-Raimond Sassari, Trieste-Conversano.

La classifica dopo il recupero tra Brixen e Pressano (30-30): Cassano Magnago 32, Raimond Sassari 26, Teamnetwork Albatro Siracusa 23, Junior Fasano 22, Loacker Bozen Volksbank e Trieste 19, Publiesse Chiaravalle 18, Conversano 17, Macagi Cingoli, Metelli Cologne e Pressano 16, Brixen 13, Alperia Black Devils 9, Sparer Eppan 6.

Questo invece il resoconto completo delle Finals di Coppa Italia:

Quarti di Finale

Raimond Sassari – Macagi Cingoli 36-30

Cassano Magnago – Pressano 27-29

Trieste – Loacker Bozen Volskbank 30-22

Teamnetwork Albatro Siracusa – Junior Fasano 31-29

Semifinali

Raimond Sassari – Teamnetwork Albatro Siracusa 29-30

Pressano – Trieste 29-31 (d.t.r.)

Finale

Trieste – Teamnetwork Albatro Siracusa 24-27

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO

Foto: Luigi Canu