Dietro il trionfo europeo del Paris Saint Germain c’è anche un pezzo di Brindisi. Pasquale Sensibile, l’uomo chiave dello scouting del club parigino, è figlio di Aldo, indimenticato leader biancazzurro degli anni d’oro, legatissimo alla città e alla squadra.

Aldo Sensibile non manca mai di ricordare con grande affetto i suoi anni al Brindisi: l’era del commendator Fanuzzi, la promozione in Serie B rappresentano, per lui e per tanti tifosi biancazzurri, ricordi indelebili di un calcio sempre più lontano da quello di oggi.

Aldo, che ha vestito anche le maglie di Roma, Lecce e Lecco, è stato un riferimento dentro e fuori dal campo. Oggi, è il figlio Pasquale – per tutti “Pachi” – a far parlare di sé.

Infatti, dietro al successo del PSG, che ha appena conquistato la prima Champions League della sua storia asfaltando l’Inter in finale, c’è una rivoluzione silenziosa. Basta superstar a colpi di milioni, largo ai giovani affamati. Una strategia che porta la firma di Luis Campos, direttore sportivo portoghese già protagonista a Monaco, e dei suoi uomini di fiducia. Tra questi, appunto, Sensibile.

Cresciuto nel settore giovanile del Como, con una formazione influenzata dalla scuola di Mino Favini, Pasquale ha costruito una carriera da dirigente intelligente e instancabile. Dalla Juventus al Palermo, dal Novara promosso in A fino alla Sampdoria, è stato al fianco di nomi come Walter Sabatini e Monchi.

Dopo anni turbolenti, tra esoneri, periodi di silenzio e la tragica perdita della moglie, nel 2022 arriva la chiamata di Campos: prima al Galatasaray, poi al PSG. Ed è proprio a Parigi che Sensibile lascia il segno più profondo, guidando lo scouting che ha portato in squadra i talenti oggi protagonisti d’Europa.

Un trionfo che profuma anche di storia di famiglia. Quella di papà Aldo, che a Brindisi ha scritto pagine indimenticabili. E di Pasquale, che a Parigi continua a coltivare – lontano dai riflettori – il seme di un calcio che sa ancora di passione.