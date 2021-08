Si terrà martedì 24 agosto alle ore 18, 30 l’ultimo appuntamento per il mese di agosto dell’iniziativa “Passeggiate al Forte” nell’ ambito del progetto “Conoscenza, educazione e fidelizzazione alla bellezza: un percorso per la valorizzazione del Castello Alfonsino” a cura dell’Aps Le Colonne, in collaborazione con il Segretariato regionale del Mic per la Puglia e con la Soprintendenza ABAP Brindisi Lecce.

Il titolo della prossima passeggiata tematica sarà ” I castellani del Forte” una visita guidata del castello con un approfondimento su alcune figure che hanno vissuto il Forte e ne hanno segnato la storia.

Info e prenotazione obbligatoria al num. 3792653244 o all’indirizzo e-mail segreterialecolonne@gmail.com