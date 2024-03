Una sacra rappresentazione che racconta la storia di fede, cultura e tradizioni coltivata negli anni dal Comitato Cittadino “Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo” di Torre Santa Susanna. L’iniziativa si svolgerà a Mesagne domenica 24 marzo con il seguente itinerario: alle ore 17:00 partenza da piazza Orsini del Balzo, via Castello, via dei Dormio, piazza Sant’Anna dei Greci, piazzetta dei Ferdinando, vico dei Moneo, via Federico II Svevo, Porta Nuova, via Martiri della Libertà, via Antonio Profilo fu Tommaso, via Geofilo, piazza Matteotti, via L.A Resta, largo Ubaldo Lay, via Albricci, piazza IV Novembre.

Dal 1982 regista e responsabile artistico dell’evento è Franco Tomai. “Quella della Sacra Rappresentazione di Torre Santa Susanna ha tradizioni secolari e, direi, singolari”, spiega Giovanni Ursini, segretario del Comitato e referente per l’“Europassione per l’Italia”. Da secoli i torresi portano in scena la Passione di Gesù, una realizzazione che nel tempo ha visto i volti di tanti uomini e donne spendersi per la buona riuscita del Dramma Sacro. “Il Comitato della Passione, Morte e Resurrezione di Torre Santa Susanna è parte integrante dell’associazione “Europassione per l’Italia”– dichiara il presidente Fabrizio D’Aprile – e ad oggi vanta un gruppo corposo di 100-120 unità, tra attori, tecnici e manovalanza. Nei mesi che precedono la rappresentazione teatrale, sono loro a curarne l’organizzazione sin nei minimi dettagli. Il successo dell’iniziativa è legato al grande impegno di molti, soprattutto dei cittadini ma anche dei commercianti torresi, e alla fiducia che ogni anno i vari comuni accordano ospitando l’evento. Con spirito riconoscente e grato, vi invitiamo ad assistere ai due grandi eventi annuali”. L’evento, che sabato 23 marzo si svolgerà a Torre Santa Susanna, è patrocinato a Mesagne dall’Amministrazione Comunale.