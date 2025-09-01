Le condizioni drammatiche e crudeli che sta subendo il popolo palestinese, per responsabilità precise del Primo Ministro israeliano Netanyahu ( condannato per crimini di guerra e crimini contro l’umanità), per l’immobilismo e, per tratti, la complicità dell’America di Trump ,dell’Europa e altri Paesi, è stata ben evidenziata con la riuscita e partecipata manifestazione tenutasi a Ceglie, giovedi scorso, contro il genocidio e la deportazione della popolazione di Gaza, nonché per la necessita di aiuti umanitari urgenti verso quelle persone affamate e bombardate. La morte di tanti bambini, rappresenta la crudeltà assoluta che sta subendo quel popolo. Ovviamente, come oramai siamo abituati a subire, il consiglio comunale di Ceglie, con la maggioranza di destra più la presunta destra alternativa ( si a Ceglie è questa la situazione), determina un atto imbarazzante e sconvolgente. Con il solo voto contrario della rappresentante comunale dell’area progressista, Il consiglio comunale di Ceglie vota un ordine del giorno con il quale , dopo una lunga premessa di date e azioni militari che sembrano non avere responsabili, assolve e giustifica l’immobilismo italiano ed europeo, si dichiara contraria a un riconoscimento dello Stato di Palestina, con i suoi diritti e necessità immediate e sorvola sulle responsabilità dirette di Israele, con il suo Primo Ministro Netanyahu . il Partito Democratico di Ceglie disapprova completamente e non si sente per nulla rappresentato dal documento votato dalla maggioranza delle destre che governano questa città. il PD DI Ceglie evidenzia con fermezza l’insensibilità e la mancanza di una coscienza civile e morale da parte delle destre cegliesi . A Gaza muoiono bambini per la fame e per assalti feroci e disumani da parte di Israele, ma anche per la indiretta complicità di azioni e posizioni come quella che ha assunto l’ente comunale di Ceglie Messapica. Ribadiamo con fermezza la nostra posizione a favore del popolo palestinese e condanniamo con uguale fermezza i terroristi di Hamas , autori dell’atto terroristico del 7 ottobre 2023. Quell’atto terroristico non può giustificare, in nessun modo, il massacro di innocenti bambini e civili palestinesi. Due popoli due Stati non può rimanere uno slogan valido per “tirarsi fuori” da imbarazzanti posizioni, ma deve essere un progetto reale che comporta prese di posizioni forti e determinate per convincere e imporre ad Israele questa soluzione. In questo momento è necessario prendere posizioni nette ,sospendere l’invio di armi e qualsiasi altro rapporto economico/commerciale e sanzionare l’Israele di Netanyahu .

PARTITO DEMOCRATICO

CIRCOLO DI CEGLIE MESSAPICA