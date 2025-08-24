“Piano B non è solo una rassegna di pianoforte, ma una dichiarazione d’amore

per la città – spiegano gli organizzatori –. Abbiamo voluto organizzare un

evento che fosse al tempo stesso una vetrina internazionale e un’esperienza

intima di ascolto. Tre artisti straordinari, ognuno con la propria carriera e

sensibilità, dimostrano come il pianoforte e il talento possano rendere ogni

concerto un viaggio meraviglioso. La nostra ambizione è che Piano B diventi

un appuntamento fisso capace di far riconoscere Brindisi come città della

musica d’autore”.

Brindisi diventa palcoscenico internazionale con “Piano B”: tre pianisti di fama

mondiale per una rassegna unica.

Tre date, tre luoghi simbolo e tre pianisti di fama internazionale: Brindisi

accende i riflettori sulla grande musica con “Piano B – Rassegna di Pianoforte

dedicata a Brindisi”, ideata e organizzata da Roberto Caroppo (direttore

artistico, Adriatic Music Culture) e da Mino Donativo (Presidente, APS

Poseidhome – La Casa del Mare).

La rassegna nasce grazie alla disponibilità della Fondazione Nuovo Teatro

Verdi, del Comune di Brindisi e alla collaborazione fondamentale del Polo

Museale Ribezzo, e il sostegno di Flowing House Bed & Breakfast a

Brindisi, sponsor del terzo appuntamento, con l’obiettivo di offrire alla città

un evento di respiro internazionale e trasformare Brindisi in una vera capitale

della musica d’autore.

Tre appuntamenti prestigiosi:

30 agosto ore 20,30 Gilda Buttá in Piazza Duomo, nei pressi del Museo

Ribezzo. Pianista raffinata e interprete prediletta di Ennio Morricone, farà rivivere

al pubblico le atmosfere più intense e suggestive della grande musica da film.

6 settembre, all’alba ore 5,30 Arturo Stàltieri a Punta Riso. Una cornice unica,

tra mare e luce nascente, per un concerto che fonde classica e contemporanea in

un’esperienza sensoriale irripetibile.

2 ottobre ore 20,30 Marco Mezquida. Il pianista spagnolo, tra i più talentuosi

della scena internazionale, chiuderà la rassegna con il suo stile innovativo che unisce

jazz, improvvisazione e tradizione classica, il concerto è realizzato con il supporto

di Flowing House Bed & Breakfast a Brindisi