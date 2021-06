Prosegue Piano Lab, il festival targato Ghironda giunto alla quinta edizione in programma da sabato 19 giugno a domenica 11 agosto, con due tappe nella provincia di Brindisi. Sabato 26 giugno il festival, diretto dal maestro Luca Ciammarughi e promosso in collaborazione con Regione Puglia, Marangi Strumenti Musicali, Fai dip Scuole, Gal Alto Salento e le amministrazioni comunali, fa tappa alla masseria Lo Jazzo di Ceglie Messapica con il recital pianistico del maestro Rosario Mastroserio dedicato ad Astor Piazzola, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita (ore 19.30, apertura porte ore 18.00, ingresso + benefit enogastronomico euro 7 + 5 prevendita info pianolab.me). Rosario Mastroserio, è ritenuto a livello internazionale tra i più significativi interpreti della musica di Astor Piazzolla che ha suonato ovunque in Europa (Parigi, Vienna, Budapest, Varsavia, Cracovia, Belgrado, Lucerna, Copenaghen, Istanbul, Salonicco, Mosca, San Pietroburgo, Amsterdam, Stoccolma, Lille, Zurigo, Berlino, Grenoble…) in Nord America (New York, Boston, Philadelfia, Toronto , Ottawa, Miami), a Città del Messico, San Paolo, Buenos Aires e Singapore. È titolare della cattedra di pianoforte principale al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, dove insegna anche improvvisazione pianistica. Ha studiato pianoforte con Rinalda Tassinari, Rodolfo Caporali, Malcom Frager, per poi perfezionarsi alla Chigiana di Siena con Michele Campanella. Ha svolto regolari studi di composizione per dedicarsi poi alla direzione d’orchestra (orchestra MAV di Budapest, Filarmonica di Donesk, Filarmonica di Tirana, I Solisti Baltici, orchestra sinfonica del Cremlino). La sua formazione è sicuramente classica, ma in particolare è nella musica improvvisata che ha trovato la sua più forte identificazione in ambito pianistico. A Washington gli è stato conferito dalla Società Italiana di Cultura il premio Performing Artist Award 1999. E’ stato consulente artistico di diverse produzioni presso l’Ambasciata d’Italia degli Emirati Arabi (Dubai e Abu Dhabi). E’ stato docente in qualità di visiting professor al Middlebury College (Vermont USA) dal 1995 al 2005. Nella sua carriera ha suonato con musicisti di fama, tra cui: Katia Ricciarelli, Gianluca Terranova, Massimo Magri, Massimiliano Pitocco, Fabrizio Bosso, Jeanette Kohn. Masseria Lo Jazzo è un centro culturale rurale immerso nella macchia mediterranea, un boutique hotel dove ogni singolo dettaglio è occasione creativa. Alberi secolari, installazioni, oggetti di design fatti a mano; letti grandi; luce, calore. E poi un teatro da camera con sipario e muri di pietra antica; una serra che è biblioteca e scriptorium; un labirinto di due ettari.

Domenica 27 giugno il festival arriva a Carovigno per il recital pianistico del maestro Mirco Ceci nel Castello Dentice di Frasso dopo il grande successo dello scorso anno con le esibizioni di Nicola Piovani e Davide Boosta Dileo (ingresso ore 20.30, apertura porte ore 19.30, euro 5 + 2 prevendita informazioni pianolab.me). Mirco Ceci nasce a Bari nel 1988, in una famiglia di musicisti. Intraprende i suoi studi al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, dove si diploma in Pianoforte sotto la guida del M° Emanuele Arciuli e in Composizione sotto la guida del M° Gianluca Baldi. Nel 2013 completa il Biennio di secondo livello di Pianoforte sotto la guida del M° Arciuli, con una tesi su E. Carter e J. Adams. Si perfeziona presso l’Accademia Pianistica di Imola, sotto la guida di L. Margarius, B. Petrushansky, L. Lortie, P. Rattalino, e M. Dalberto, e successivamente segue i corsi di perfezionamento con Elisso Virsaladze presso l’Accademia Musicale di Fiesole. Nel 2006 vince il primo premio al Concorso Internazionale di Esecuzione pianistica “Pietro Argento” di Gioia del Colle e nel 2007 vince la 24° edizione del prestigioso Concorso pianistico “Premio Venezia”. In seguito a questa affermazione riceve numerose proposte concertistiche che lo portano a esibirsi per le maggiori associazioni concertistiche italiane, fra le quali il Teatro “La Fenice” di Venezia, l’Unione Musicale di Torino, la Società dei Concerti di Milano (Sala Verdi), e poi a Londra, Saragozza, Bellinzona. Svolge anche un’intensa attività cameristica in duo col fratello Gabriele, violinista, e collabora inoltre col Quartetto di Venezia e con artisti quali M. Dalberto, P. Berman, U. Clerici, L. Marzadori, D. Palmizio. Sempre più impegnato nella composizione, i suoi studi proseguono sotto la guida di A. Corghi e M. Bonifacio presso l’Accademia Filarmonica di Bologna, l’Accademia Chigiana di Siena e a Brescia presso la Fondazione Romano Romanini. Nel 2013 suona a Bologna i suoi Tre studi per pianoforte, scritti in seguito a una commissione della Regia Accademia Filarmonica, e nel 2016 l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari esegue a Bari i suoi Cinque Pezzi per Orchestra. Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno sorge a ridosso del centro storico del paese, su un promontorio che domina l’intera fascia costiera. Si distingue per la peculiare conformazione a triangolo – assunta nel corso del XVI secolo – e la presenza di fortificazioni ai vertici: la torre quadrata, la torre tonda e infine la torre lanceolata, anche detta “a mandorla”. Quest’ultimo torrione fu probabilmente progettato su influenza del famoso architetto militare Francesco di Giorgio Martini, la cui presenza è attestata in Puglia proprio sul finire del XV secolo, per sopraintendere alla costruzione di alcune piazzeforti. Dal 1973, il Castello divenne proprietà della Provinca di Brindisi. Concesso in uso al Comune, oggi è uno splendido contenitore culturale, sede di numerosi eventi, che ospita tra le sue mura la Biblioteca Comunale “S.Morelli”.

Piano Lab, che quest’anno ha come partner il Key Biscayne Piano Festival, il prestigioso appuntamento con il pianoforte che si tiene ogni anno in Florida, è realizzato con il sostegno del Dipartimento Turismo della Regione Puglia e dei Comuni ospitanti e in collaborazione con Fai Italia scuole, Conservatorio di Musica di Lecce, Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, Istituto Valzani – Polo Tecnico Professionale Messapia di Torchiarolo, Gal Alto Salento 2020, Consorzio di Gestione Riserva Naturale di Torre Guaceto, Wwf Delegazione Trulli e Gravine, Fai Delegazione di Lecce e gli sponsor tecnici Marangi Strumenti Musicali e Steinway & Sons. Informazioni su pianolab.me