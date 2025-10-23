Nella mattinata del 20 ottobre 2025, a Brindisi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, con il supporto dei militari dell’Aliquota Pronto Intervento (API), nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una coppia di coniugi, di 52 (lui) e 56 anni (lei), per il reato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto è scaturito a seguito di una perquisizione domiciliare e personale eseguita presso la loro abitazione di campagna in località Apani, che ha permesso di rinvenire e sequestrare 540 piante di marijuana interrate nel giardino dell’abitazione 27 scatoloni di cartone occultati in due container contenenti infiorescenze di marijuana, per un totale di 30 Kg, 13 kg di marijuana già confezionati in vari contenitori.

Inoltre i militari hanno rinvenuto tute da lavoro dotate di maschera e filtro, con tutta evidenza utilizzate dagli indagati nelle operazioni di coltivazione della marijuana e vario materiale per la coltivazione e lavorazione della marijuana, tra cui ventilatori, deumidificatori, lampade di ultima generazione per stimolare e sviluppare la crescita delle piante, essiccatori, una bilancia elettronica di precisione e buste di varie dimensioni per il confezionamento e la pesatura della sostanza;

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.