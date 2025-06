Confesercenti Brindisi accoglie con soddisfazione la recente deliberazione della Giunta comunale che dispone il ripristino dello stato dei luoghi in Viale Aldo Moro, rispondendo così alle richieste avanzate con determinazione dalla nostra associazione negli ultimi tre anni.

Una battaglia condotta con costanza e senso di responsabilità, dando voce alle numerose segnalazioni degli operatori economici della zona, fortemente penalizzati da una scelta progettuale che ha inciso negativamente sulla funzionalità e sull’accessibilità dell’area.

Finalmente si riconosce il valore del confronto e dell’ascolto delle categorie produttive: la decisione assunta rappresenta una vittoria del buon senso e un segnale di attenzione verso chi, nonostante le difficoltà, continua a garantire servizi, lavoro e vivacità commerciale in uno dei principali assi viari della città.

Un ringraziamento sentito va al consigliere comunale Roberto Quarta, che ha sostenuto convintamente il nostro ragionamento, mostrando disponibilità e concretezza nell’interlocuzione con gli uffici comunali.

Confesercenti Brindisi conferma il proprio impegno a collaborare con le istituzioni per la valorizzazione delle attività economiche e per la costruzione di una città più equilibrata, accogliente e funzionale.

E quando il ripristino sarà completato, non escludiamo un momento simbolico di festa per celebrare una vittoria condivisa, nel segno della partecipazione e del rispetto del lavoro.