Una Pantaleo Podio Fasano che con il piglio della prima della classe vince gara 1 valevole per gli spareggi per disputare l’A2 il prossimo anno. Ora l’attenzione è rivolta alla gara di ritorno che si disputerà in casa. La vittoria in quel di Marsala è un segno di essere una vera squadra, soffre ma non si scompone neanche all’andamento della gara che aveva preso una piega non favorevole e trionfa nel tie break. Di fronte ,in questa gara due team costruiti per il gran salto. Percorso diverso tra i due team le fasanese che arrivano a questi spareggi con la doppia sconfitta con il Bologna, che ottiene la promozione diretta, Le siciliane che eliminando Cesena e Riccione si presentono sulle ali dell’entusiasmo. Palasport siciliano pieno di tifosi che spingono la squadra di casa e le fasanese che giocono con calma senza frenesie e senza scomporsi.

Un mach equilibrato che i due coach hanno preparato molto bene ,pensando a non concedere il pallino della gara ai propri avversari. Nonostante che a metà primo set ,la squadra di coach Totero sia in vantaggio per 18-14 subiscono la rimonta delle siciliane che con un contro break riescono a vincere il primo set per 25-22.

Il secondo set le fasanese cambiano marcia e impongono un parziale 5-12 che subiscono la forza mentale, fisica e tecnica permettendo alle fasanese di pareggiare il conto set. Terzo set vede il Marsala volare e chiuderlo con il punteggio 25-18.

Inizio quarto set di marca siciliana ,che non lascia scampo alla squadra del Presidente Abate

Ma proprio nei momenti di difficoltà che si vede la grande squadra , le fasanese reagiscono si portano sul 13 pari e inizia un nuovo set altalenante nel punteggio e nello spettacolo con piccoli break ora per una squadra ora per l’altra , tant’è che il set si decide al tie break a favore delle viaggianti. Nel quinto e decisivo set inizia un’altra gara con le due squadre che giocano contratte , al cambio campo le siciliane sono avanti di un punto. Le viaggianti si ricompongono e fanno loro il set e l’incontro. Non sta nella pelle il Presidente Abate ,del team fasanese

“Abbiamo disputato una grandissima gara contro un ottimo roster regalando uno spettacolo allo stato puro in quel di Marsala con due formazioni che si sono equivalse. Alla fine abbiamo vinto noi meritatamente portando a casa due punti importantissimi per la gara di ritorno dove aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni per continuare a sognare”.

Ora l’attenzione a sabato prossimo per il match di ritorno nel Palasport di Vigna marina ,con la società che ha deciso di rendere l’ingresso gratuito per avere quanto più tifosi che possano sospingere le ragazze fasanese alla vittoria e alla conquista della promozione

Marsala Volley TP – Pantaleo Podio Volley Fasano

(25-22, 12-25, 25-18, 20-25, 14-16 )

Marsala Volley TP: Pozzoni 16, Caserta 8, Cecchini 13, Corroux, Zingoni, Oggioni, Grippo 3, Bondavalli 2, Messaggi 3, Varaldo 18, Carpio, Guastella. All. Giangrossi.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini 11, Negro 5, De Dominicis, Di Coste, Campana 10, Vinciguerra 11, Botarelli 23, Martilotti 23, Soleti, Vittorio. All. Totero.

Giada Amatori