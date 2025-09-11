Una bella vetrina nazionale, che ha consentito alle ragazze biancazzurre di acquisire esperienza in campo nazionale, e soprattutto farsi notare dagli addetti ai lavori. La formazione Under 15 della Polisportiva Bozzano, ha chiuso in maniera quasi trionfale lo storico “Martinsicuro Golden cup”, un classico del basket giovanile. Sul parquet della ridente cittadina abruzzese, la scorsa settimana si sono affrontate, in un girone all’italiana con finalissima tra le prime due classificate, società storiche della pallacanestro femminile italiana: Angiulli Pink Bari, Panthers Roseto, Stamura Ancona e Pallacanestro Frascati. Le biancazzurre di coach Rosaria Balsamo non hanno mostrato timore reverenziali dinanzi a ragazze che, nelle rispettive società, gravitano anche in Serie A2. Un secondo posto quasi inaspettato, che ha consolidato il lavoro in palestra e consentito l’integrazione tra il gruppo storico e le nuove arrivate dalla Sbl Lecce. È stato un evento ricco di emozioni, amicizia, divertimento e fair play, dimostrando ancora una volta quanto lo sport sappia unire e far crescere. Nel girone all’italiana con sole gare di andata, Lafuenti e compagne hanno conquistato tre successi, perdendo solo contro il Frascati, che ha chiuso al primo posto per differenza canestri. Nella finalissima, le romane, fresche di titolo regionale del Lazio, hanno avuto la meglio solo nel finale, al termine di un match seguitissimo da tanti osservatori interessati alle performances delle ragazze brindisine. Il torneo sulla costa teramana, di fatto è stato l’ultimo vero banco di prova ufficiale in vista dell’imminente stagione agonistica, che vede la Polisportiva Bozzano imbastita sul gruppo che in questi due anni ha vinto il titolo regionale Under14 e lo scorso anno ha raggiunto la Final Four, integrato dai nuovi innesti provenienti da