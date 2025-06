Una strana storia quella della mega-concessione trentennale per dare in esclusiva i servizi e i terminal di Bari e Brindisi alla MSC.

Quattro terminal di cui uno nuovo di zecca e infrastrutture costate decine di milioni pare saranno concesse in esclusiva per 30 anni a soli 100mila euro l’anno.

In consiglio comunale abbiamo provato ad evidenziare il rischio che Brindisi perderà la possibilità scegliere il proprio destino sulle crociere in autonomia rispetto a Bari che invece continuerà ad essere il porto di riferimento delle crociere mentre così su Brindisi ci sarà solo un “cappello” perché non diventi concorrente a Bari.

Di fronte a questi grandi poteri il Sindaco Marchionna ha fatto finta di non ascoltare le grida di allarme, neppure degli operatori portuali.

L’amm. Leone che, in quanto commissario dell’Autorita’ Portuale, avrebbe senso che svolgesse funzioni di ordinaria amministrazione, ha invece portato avanti con vigore una concessione di 30 anni che tutto è tranne che ordinaria amministrazione, piuttosto che aspettare che fosse il nuovo presidente a decidere.

Oggi, da quanto appreso, addirittura decide di non allinearsi alla richiesta del Ministero, adottata da tutti i porti italiani, cioè di dimettersi per lasciare la poltrona a quello che sarà il nuovo presidente per poter essere lui stesso a firmare la concessione. Una firma che purtroppo sarà storica per il porto di Brindisi…

Michelangelo Greco – Consigliere comunale