Dai suggestivi eventi di rievocazione storica in programma per “La Scamiciata” ai grandi concerti organizzati dai comitati per i festeggiamenti dei santi patroni, come quelli degli Stadio a Fasano, di Anna Tatangelo a Pezze di Greco e di Riccardo Fogli a Montalbano. Numerosi gli appuntamenti con la musica jazz tra quelli promossi dall’Associazione “Jazz Friends” diretta dal trombettista fasanese Mino Lacirignola e quelli del Festival Metropolitano Bari in Jazz. In programma anche il XXIII Festival Organistico Internazionale, i festeggiamenti per i 200 anni della tradizione bandistica fasanese a cura dell’Associazione Musicale “Ignazio Ciaia”, la prima edizione del festival di percussioni medioevali a cura dei “Timpanisti Fajanensis” e la prestigiosa rassegna di poesia e musica “L’Antico Richiamo” organizzata da Fasanomusica. Poi gli innovativi e internazionali eventi di musica elettronica firmati “No Art” e “POLIFONIC”, il grande concerto dei Coma_Cose in Piazza Ciaia, appuntamento centrale del Luce Music Festival, e gli appuntamenti fasanesi dell’ormai affermatissimo Locus Festival.

Questa, e anche di più, sarà l’estate targata “WOW! Fasano 2025”, presentata oggi, lunedì 9 giugno, in una conferenza stampa svolta a I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, alla presenza del sindaco Francesco Zaccaria, dell’assessore alla Cultura Cinzia Caroli e dell’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi.

Oltre 60 gli appuntamenti da non perdere tra festival, rassegne, musica e teatro che compongono il ricco cartellone per l’intero periodo estivo, da giugno a settembre. Il pubblico potrà vivere così le location più belle delle Terre di Fasano, dalla collina al mare: Piazza Ciaia, Piazza Mercato Vecchio, i Portici delle Teresiane, il Chiostro dei Minori Osservanti, il Parco Archeologico di Egnazia, il Parco Rupestre di Lama d’Antico, Piazza XX Settembre a Pezze di Greco, Piazza della Libertà a Montalbano, la Chiesa Trullo del Signore, il Minareto e la Casina Municipale a Selva di Fasano, il Molo di Savelletri e il Faro di Torre Canne.

“WOW! Fasano 2025” è un progetto realizzato con la collaborazione di diversi enti pubblici e privati, associazioni, comitati e cittadini che in sinergia con l’amministrazione comunale, ogni anno, contribuiscono a rendere l’estate fasanese ricca di eventi di qualità. È sostenuto con i fondi derivanti dall’imposta di soggiorno applicata ai turisti che soggiornano nelle Terre di Fasano e che assieme ai cittadini fasanesi e dei territori limitrofi, saranno i destinatari della ricca offerta culturale e di intrattenimento promossa dal Comune di Fasano.

«Siamo estremamente orgogliosi di presentare il cartellone di eventi estivi WOW! Fasano 2025, un programma che consentirà a cittadini e viaggiatori di vivere un’altra estate indimenticabile nella nostra città. Gli oltre sessanta eventi che presentiamo sono il frutto di un lavoro di squadra straordinario, della preziosa collaborazione tra la nostra amministrazione e partner d’eccellenza che rappresentano il meglio del panorama culturale e musicale del nostro territorio – ha sottolineato il sindaco Francesco Zaccaria -. Queste sinergie ci permettono di creare un’offerta diversificata e di altissima qualità, capace di intercettare gusti e passioni di un pubblico vasto e intergenerazionale. Ogni comitato, associazione, festival ha contribuito a tessere una trama ricca di appuntamenti, dalla musica elettronica al jazz, dalle tradizioni popolari alle bande, dal teatro agli eventi per famiglie, rendendo vivo ogni angolo della nostra splendida Fasano. Voglio sottolineare con forza un aspetto per noi fondamentale: grandissima parte degli eventi è ad ingresso libero e gratuito. È una scelta precisa che riflette la nostra visione di una cultura accessibile a tutti. Vogliamo che ogni cittadino, e chiunque scelga Fasano come meta estiva, possa vivere un’estate all’insegna del divertimento, della musica e della cultura. WOW! Fasano 2025 – ha concluso il Primo Cittadino – non è un semplice cartellone di eventi, ma un invito a vivere la nostra città in ogni parte di territorio, a scoprirne i luoghi e la vitalità, e a lasciarsi coinvolgere dall’energia contagiosa che sprigionerà ogni appuntamento».

«Il cartellone estivo di quest’anno si distingue per la sua versatilità e per la capacità di valorizzare i luoghi più suggestivi del nostro territorio, con una particolare enfasi sul Parco Archeologico di Egnazia, che ospiterà appuntamenti di grande risonanza culturale – commenta l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli -. L’offerta sarà ulteriormente arricchita dalle proiezioni di cinema in piazza, previste tra la fine di agosto e i primi di settembre, con una selezione di pellicole di notevole interesse e di ampio richiamo popolare. Non mancherà, inoltre, un dedicato spazio al teatro per i bambini, che presenterà le più amate favole e storie, interpretate da attori di eccezionale talento. Le date e le location specifiche di questi eventi saranno rese note a brevissimo. Il nostro obiettivo primario è quello di proporre un’offerta culturale diversificata e accattivante, capace di soddisfare i gusti e gli interessi di ogni fascia d’età».

«Ecco “Wow! Fasano 2025”, il programma degli eventi estivi, ricco di appuntamenti di qualità da giugno a settembre, pensati per tutte le generazioni di cittadini e viaggiatori – spiega l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi -. È un invito collettivo ad incontrarsi, a stare assieme e soprattutto a vivere l’estate a Fasano nelle piazze, per le strade e nei luoghi più affascinanti del nostro territorio. Alla base di questa programmazione c’è sempre la volontà di mettere in rete le migliori sinergie attraverso il lavoro di squadra, perché proprio grazie alla collaborazione con i tanti festival, associazioni, comitati questo programma acquista unicità e carattere. Vi invitiamo a partecipare numerosi agli oltre sessanta eventi in programma, non vediamo l’ora di vivere insieme un’altra straordinaria estate a Fasano».

Il programma è in evoluzione, riserverà ancora delle sorprese e sarà arricchito da ulteriori eventi in fase di definizione e che saranno annunciati prossimamente, tra questi anche la rassegna teatrale “Kids” dedicata ai più piccoli e “Cinema sotto le stelle”.

PROGRAMMA

DOMENICA 1° GIUGNO | PIAZZA IGNAZIO CIAIA, FASANO | ORE 19.00 | “INNALZARE LO STENDARDO”, esposizione solenne del vessillo della Protettrice sulla torre civica dell’orologio con la partecipazione dei figuranti in costume | Rievocazione storica “La Scamiciata” a cura del Comitato “Giugno Fasanese” | Ingresso libero e gratuito

DOMENICA 1° GIUGNO | CENTRO STORICO, FASANO | ORE 20.00 | “UNA FESTA BAROCCA – CORREVA L’ANNO 1678”, teatro itinerante, giochi di fuoco, musica folkloristica, arti e mestieri tradizionali, fattoria didattica, giochi d’un tempo, stand enogastronomici, dj set | Rievocazione storica “La Scamiciata” a cura del “Comitato Giugno Fasanese” | Ingresso libero e gratuito

SABATO 7 GIUGNO | MASSERIA SAN LORENZO, FASANO | ORE 18.00 | “LA GASTRONOMIA, MOTORE DEL VIAGGIO” | Festival Notte Verde | A cura dell’Associazione “Ideando” in collaborazione con l’Associazione “Urbieterre” | Ingresso libero e gratuito

DOMENICA 8 GIUGNO | POZZO FACETO | ORE 20.00 | “Al Santuario”, corteo storico dei figuranti al Santuario di Maria SS. di Pozzo Faceto, “Canto alla Vergine” ed esibizioni| Rievocazione storica “La Scamiciata” a cura del Comitato “Giugno Fasanese” in collaborazione con il Comitato Festa di Pozzo Faceto | Ingresso libero e gratuito

GIOVEDÌ 12 GIUGNO | PIAZZA IGNAZIO CIAIA, FASANO | ORE 21.00 | “ASPETTANDO LA FESTA – FESTIVAL DELLA MUSICA E DEL CIBO FASANESE”, concerto degli 88max, tribute band degli 883 e Max Pezzali | A cura del Comitato Feste Patronali di Fasano | Ingresso libero e gratuito

VENERDÌ 13 GIUGNO | PIAZZA IGNAZIO CIAIA, FASANO | DALLE ORE 19.00 | Festa dei Cortei Storici d’Italia, “Intronizzazione delle Sacre Immagini” dei SS. Patroni e “Consegna delle chiavi” della Città ai figuranti | Rievocazione storica “La Scamiciata” a cura del Comitato “Giugno Fasanese” in collaborazione con il Comitato Feste Patronali di Fasano | Ingresso libero e gratuito

VENERDÌ 13 GIUGNO | PORTICI DELLE TERESIANE, FASANO | ORE 21.30 | Concerto Bandistico dell’Orchestra di Fiati della Città di Cisternino diretta dal M° Donato Semeraro | A cura del Comitato Feste Patronali di Fasano | Ingresso libero e gratuito

SABATO 14 GIUGNO | FASANO | DALLE ORE 18.30 | CORTEO STORICO RIEVOCATIVO “LA SCAMICIATA” | A cura del Comitato “Giugno Fasanese” | Ingresso libero e gratuito

SABATO 14 GIUGNO | PIAZZA IGNAZIO CIAIA, FASANO | ORE 21.30 | RITMI E SUONI DAL MEDITERRANEO – Festival di musica folkloristica | Rievocazione storica “La Scamiciata” a cura del Comitato “Giugno Fasanese” | Ingresso libero e gratuito

SABATO 14 GIUGNO | PORTICI DELLE TERESIANE, FASANO | ORE 21.30 | Concerto Bandistico della Banda “Ignazio Ciaia” della Città di Fasano diretta dal M° Silvestro Sabatelli | A cura del Comitato Feste Patronali di Fasano | Ingresso libero e gratuito

DOMENICA 15 GIUGNO | PORTICI DELLE TERESIANE, FASANO | ALLE ORE 10.00 E ALLE ORE 21.30 | Premiato Concerto Musicale “Paolo Falcicchio” di Gioia del Colle diretto dal M° Giuseppe Grecucci | A cura del Comitato Feste Patronali di Fasano | Ingresso libero e gratuito

DOMENICA 15 GIUGNO | PIAZZA MERCATO VECCHIO, FASANO | ALLE ORE 21.30 | THE RIVER in concerto | A cura del Comitato Feste Patronali di Fasano | Ingresso libero e gratuito

DOMENICA 15 GIUGNO | PIAZZA IGNAZIO CIAIA, FASANO | ALLE ORE 21.30 | Concerto dei JUKE BOX ALL’IDROGENO feat DEBORAH JOHNSON | A cura del Comitato Feste Patronali di Fasano | Ingresso libero e gratuito

LUNEDÌ 16 GIUGNO | PORTICI DELLE TERESIANE, FASANO | ALLE ORE 10.00 | Gran Concerto Bandistico “Città di Conversano” diretto dal M° Susanna Pescetti | A cura del Comitato Feste Patronali di Fasano | Ingresso libero e gratuito

LUNEDÌ 16 GIUGNO | PIAZZA IGNAZIO CIAIA, FASANO | ORE 21.00 | GAETANO CURRERI e gli STADIO in concerto | A cura del Comitato Feste Patronali di Fasano | Ingresso libero e gratuito

MARTEDÌ 24 GIUGNO | CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI, FASANO | ORE 19.00 | Concerto delle Officine Musicali | A cura dell’Associazione “Quarto Fittizio” | Ingresso libero e gratuito

GIOVEDÌ 26 GIUGNO I PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA, SAVELLETRI I ore 19.30 I TU NON CONOSCI IL SUD • IN ASCOLTO DELLA POESIA A MEZZOGIORNO: “POESIACONCERTO” • “INTRODUZIONE ALLA LUCE” con Gianpaolo Mastropasqua (poeta e musicista), Nicola Albano (chitarra) e Federica Errico (violino). Prima di “POVERI A NOI” con Elvio Carrieri (poeta). “MUTE PROFONDITÀ” con Vittorino Curci (poeta e musicista), Gianni Console (sax) e Walter Forestiere (batteria) I Rassegna di poesia e musica “L’Antico Richiamo” a cura di Fasanomusica I Info e ticket su www.fasanomusica.it

VENERDÌ 27 GIUGNO I PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA, SAVELLETRI I ore 19.30 I “CORPO REALE” con Maria Grazia Calandrone (poetessa) e Vincenzo Abbracciante (fisarmonica) I Rassegna di poesia e musica “L’Antico Richiamo” a cura di Fasanomusica I Info e ticket su www.fasanomusica.it

SABATO 28 GIUGNO I PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA, SAVELLETRI I ore 19.30 I “ORIZZONTI MERIDIANI” Studio per il racconto di uno smarrimento fra la ferrovia appulo-lucana e una canzone d’ammore con Canio Loguercio (voce, poesia ed elettronica) e Giovanna Famulari (violoncello) I Rassegna di poesia e musica “L’Antico Richiamo” a cura di Fasanomusica I Info e ticket su www.fasanomusica.it

DOMENICA 29 GIUGNO I PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA, SAVELLETRI I ore 19.30 I “RUVIDO UMANO” con Mariangela Gualtieri (poetessa), Lemmo (elettronica e canto dal vivo) e Cesare Ronconi (regia, allestimento e luci) I Rassegna di poesia e musica “L’Antico Richiamo” a cura di Fasanomusica I Info e ticket su www.fasanomusica.it

DOMENICA 29 GIUGNO | TORRE CANNE | Spettacolo musicale di PANAMA BAND | ORE 21.30 | A cura del Comitato Festa Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù e dell’Associazione “al Faro” | Ingresso libero e gratuito

GIOVEDÌ 3 LUGLIO | CASINA MUNICIPALE, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | Concerto “I FASANESI E LA BANDA” | Fasano in Banda, il festival della musica ritrovata – dal 1825, duecento anni di storia e tradizioni | A cura dell’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” |Ingresso libero e gratuito

MARTEDÌ 8 LUGLIO | CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | Milena Mansanti (La Spezia) | Progetto “Jobel”, Festival Organistico Internazionale | Ingresso libero e gratuito

DOMENICA 13 LUGLIO | CASINA MUNICIPALE, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | “DIXIE HÉRITAGE”, concerto dedicato all’hot jazz, il jazz delle origini, il dixieland | A cura dell’Associazione “Jazz Friends” | Ingresso libero e gratuito

GIOVEDÌ 17 LUGLIO | PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA, SAVELLETRI | ore 20.30 | Concerto “IL RITORNO DEL MAESTRO… ANTONIO GIDIULI” | Fasano in Banda, il festival della musica ritrovata – dal 1825, duecento anni di storia e tradizioni | A cura dell’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” | Ingresso libero e gratuito

SABATO 19 LUGLIO | CORSO NAZIONALE E PIAZZA XX SETTEMBRE, PEZZE DI GRECO | ORE 21.30 | STREET MUSIC & CIRCUS con artisti di strada e cover band di Vasco Rossi, Zucchero e Mina | A cura del Comitato Festa di Pezze di Greco | Ingresso libero e gratuito

DOMENICA 20 LUGLIO | CASINA MUNICIPALE, SELVA DI FASANO | ore 20.00 | “PIANO & VOCE” – Confidenze dell’anima in musica e parole, con Savio Vurchio (voce) e Aquilino De Luca (piano) | A cura dell’Associazione “Pro Selva” |Ingresso libero e gratuito

LUNEDÌ 21 LUGLIO | PIAZZA XX SETTEMBRE, PEZZE DI GRECO | ORE 21.00 | ANNA TATANGELO in concerto | A cura del Comitato Festa di Pezze di Greco | Ingresso libero e gratuito

MARTEDÌ 22 LUGLIO | CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | Christoph Kuhlmann (Colonia D) | Progetto “Jobel”, Festival Organistico Internazionale | Ingresso libero e gratuito

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO | CALA MASCIOLA, SAVELLETRI | dalle ore 18.00 | Daniele Baldelli • Jolly Mare • Innocent Soul • Mafalda • Omoloko | POLIFONIC High Vibe Music & Art Festival | Info e ticket su www.polifonic.it

GIOVEDÌ 24 LUGLIO | CALA MAKA, TORRE CANNE | dalle ore 18.00 | David Elichmelek • Massimiliano Pagliara • Partok • Retromigration • Zopelar • Richard Akingbehin • Sandrien • Steffi • Yas Reven | POLIFONIC High Vibe Music & Art Festival | Info e ticket su www.polifonic.it

VENERDÌ 25 LUGLIO | PIAZZA IGNAZIO CIAIA, FASANO | Ore 21.00 | COMA_COSE in concerto | Luce Music Festival | Ingresso libero e gratuito

VENERDÌ 25 LUGLIO | MASSERIA CAPECE | dalle ore 18.00 | Adiel • Andy Garvey • Chloè Caillet • Dirty Channels Dizzy • Dyed Soundororn • Fiona Freddy K • Gabrielle Kwarterig • “Interstellar Funk • Laurent Garnier • Make A Darce • Marco Shuttle • Nicola Mazzetti • Okee Ru • Ogazon • QUEST • Simone De Kurovich • Valerio Della Notte • Vererus LIVE • Z.I.P.P.O | POLIFONIC High Vibe Music & Art Festival | Info e ticket su www.polifonic.it

SABATO 26 LUGLIO | MASSERIA CAPECE | dalle ore 18.00 | BATU • CCL • Chaos in the CBD Dar Disku • DESIREE • Horey Dijon • Jirni Tenor • Karnak On Acid • Mogwaa • Moxie • Not Mass • NVST • O.BEE & Torras Station • Pancratio • Pascal Moscheri • Ryan Elliott • Saruel • Shanti Celeste • Sirrio Cell • Sound Metaphors DJs | POLIFONIC High Vibe Music & Art Festival | Info e ticket su www.polifonic.it

LUNEDÌ 28 LUGLIO | PIAZZA DELLA LIBERTÀ, MONTALBANO | ORE 21.00 | RICCARDO FOGLI in concerto | A cura del Comitato Festa della Madonna del Pozzo a Montalbano | Ingresso libero e gratuito

GIOVEDÌ 31 LUGLIO | PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO, FASANO | ore 20.30 | Concerto “LA BANDA CI RACCONTA… LA NATURA” | Fasano in Banda, il festival della musica ritrovata – dal 1825, duecento anni di storia e tradizioni | A cura dell’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” |Ingresso libero e gratuito

VENERDÌ 1° AGOSTO | MOLO DI LEVANTE, SAVELLETRI | ore 20.30 | “SWING ITALIANO”, concerto dedicato agli anni 30/40/50 | A cura dell’Associazione “Jazz Friends” |Ingresso libero e gratuito

VENERDÌ 1° AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | MIRANDA FERNÁNDEZ TRIO | Festival Metropolitano Bari in Jazz in partnership con Taller de Músics (Barcellona, Spagna) | Info e ticket su www.bariinjazz.it

SABATO 2 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | BARENCIA | Festival Metropolitano Bari in Jazz in partnership con Taller de Músics (Barcellona, Spagna) | Info e ticket su www.bariinjazz.it

SABATO 2 AGOSTO | | PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA, SAVELLETRI | ore 22.00 | NO ART PUGLIA • ANOTR, SILVIE LOTO, TOMAN, WHOMADEWHO | Info e ticket su www.noartfestival.com, www.badawi.it e www.echoproduction.it

DOMENICA 3 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | XAVI TORRES & KAREN LUGO | Festival Metropolitano Bari in Jazz in partnership con Taller de Músics (Barcellona, Spagna) | Info e ticket su www.bariinjazz.it

MARTEDÌ 5 AGOSTO | CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | Serena di Nuzzo (Matera/Zurigo) | Progetto “Jobel”, Festival Organistico Internazionale | Ingresso libero e gratuito

GIOVEDÌ 7 AGOSTO | PIAZZA MERCATO VECCHIO, FASANO | ore 20.30 | Concerto “MOSÈ PETRELLA-TIRONE… IL CAPOBANDA” | Fasano in Banda, il festival della musica ritrovata – dal 1825, duecento anni di storia e tradizioni | A cura dell’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” | Ingresso libero e gratuito

VENERDÌ 8 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 20.30 |“PEACE LOVE & MUSIC” CON ALESSIO ALBA (opening Perla) | Festival Metropolitano Bari in Jazz |Info e ticket su www.bariinjazz.it

SABATO 9 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | “ACCORDEOMBRE”, CONCERTO IMMERSIVO CON ALESSANDRO PIPINO, SUGGESTIONI DI LUCI E OMBRE CON SILVIO GIOIA| Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e ticket su www.bariinjazz.it

DOMENICA 10 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | BORIS SAVOLDELLI | Festival Metropolitano Bari in Jazz |Info e ticket su www.bariinjazz.it

LUNEDÌ 11 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | ANTONELLO LOSACCO TRIO IN “WORLDS BEYOND” e “TRES CONTINENTS” CON ASKA MARET KANEKO (VIOLINO), BEBO FERRA (CHITARRE), CARLOS EL TERO BUSCHIN (BASSO ACUSTICO) | Festival Metropolitano Bari in Jazz |Info e ticket su www.bariinjazz.it

MARTEDÌ 12 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | KEKKO FORNARELLI TRIO e MOMI MAIGA | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e ticket su www.bariinjazz.it

GIOVEDÌ 14 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 20.30 |SIMONE PRATTICO & BRAZILIAN GROOVES | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e ticket su www.bariinjazz.it

SABATO 16 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | CARLO MAVER E CONCERTO “A QUALCUNO PIACE… FRED” DI E CON MAURIZIO PELLEGRINI & THE CHAMBER SWING ORCHESTRA | Festival Metropolitano Bari in Jazz |Info e ticket su www.bariinjazz.it

DOMENICA 17 AGOSTO | FARO DI TORRE CANNE | ore 19.00 | Concerto “LA POETICA DELLA CANZONE ITALIANA E IL JAZZ”, un viaggio attraverso le canzoni italiane di maggior successo con Antonio Dilorenzo, Davide Saccomanno and Jazz Friends | A cura dell’Associazione “Jazz Friends” | Ingresso libero e gratuito

MARTEDÌ 19 AGOSTO | CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | Vladimir Kopec (Nitra SL) | Progetto “Jobel”, Festival Organistico Internazionale |Ingresso libero e gratuito

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO | CASINA MUNICIPALE, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | Concerto ITRIA JAZZ ORCHESTRA | A cura dell’Associazione “Jazz Friends” |Ingresso libero e gratuito

VENERDÌ 29 AGOSTO | CASINA MUNICIPALE, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | LET’S DANCE | Fasano in Banda, il festival della musica ritrovata – dal 1825, duecento anni di storia e tradizioni | A cura dell’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” | Ingresso libero e gratuito

LUNEDÌ 1° SETTEMBRE | MOLO DI TORRE CANNE | ore 5.30 | Concerto di pianoforte all’alba con DAVIDE “BOOSTA” DILEO (Subsonica) | Locus Festival | Ingresso libero e gratuito

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE | CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | ore 20.30 | Enrico Viccardi (Cremona) | Progetto “Jobel”, Festival Organistico Internazionale | Ingresso libero e gratuito

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE | PIAZZA MERCATO VECCHIO, FASANO | ore 20.30 | “SERATA DI GALA – 200 ANNI!” | Fasano in Banda, il festival della musica ritrovata – dal 1825, duecento anni di storia e tradizioni | A cura dell’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” | Ingresso libero e gratuito

DOMENICA 7 SETTEMBRE I I PORTICI BIBLIOTECA DI COMUNITÀ IGNAZIO CIAIA I ore 18.00 I Presentazione del libro “Giacomo Puccini, dal Teatro Piccinni 1895 al Petruzzelli 2011” di Antonio V. Gelsomini e Giandomenico Vaccari I A cura della ERF Società Cooperativa I Ingresso libero e gratuito

SABATO 20 SETTEMBRE | PIAZZA MERCATO VECCHIO, FASANO | ore 18.00 | CIVITAS TONANTIS – Festival di percussioni medioevali | A cura dell’Associazione “Timpanisti Fajanensis” | Ingresso libero e gratuito.

