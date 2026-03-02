Questa mattina in Prefettura, il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, e il Procuratore Capo della Repubblica DDA di Lecce, Giuseppe Capoccia, hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione finalizzato ad un proficuo scambio informativo in materia antimafia.

All’incontro hanno partecipato il Vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, On. Mauro D’Attis, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, Antonio Negro, e i vertici provinciali delle Forze di Polizia e della Direzione Investigativa Antimafia di Lecce.

Con tale atto di collaborazione, che si pone in piena coerenza con le indicazioni di cornice diramate dal Ministero dell’Interno e dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, viene delineato uno stabile ed efficace modello di collaborazione tra la Prefettura e la Procure della Repubblica di Lecce e Brindisi che, tenendo conto degli importanti profili di contiguità tra la prevenzione antimafia in capo al Prefetto e il versante investigativo di competenza della Magistratura, rafforza ulteriormente il circuito collaborativo tra Istituzioni, nel rigoroso rispetto delle reciproche funzioni e ambiti di competenza.

Grazie alla consolidata collaborazione tra la Prefettura e le Procure della Repubblica, sarà ulteriormente potenziato il proficuo scambio di tutti gli elementi informativi a disposizione, al fine di implementare il virtuoso circuito comunicativo in ordine alle diverse forme di inquinamento del sistema economico provinciale ad opera di sodalizi mafiosi, per preservarlo dal rischio di gestioni sensibili ad eterosollecitazioni che destabilizzano i principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.