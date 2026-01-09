Il Partito Repubblicano Italiano di Brindisi ritiene che le decisioni relative al futuro dell’area di Cerano e ai processi di trasformazione produttiva del territorio debbano essere assunte attraverso un percorso rigoroso sul piano tecnico – amministrativo, fondato su atti formali, competenze definite e un corretto esercizio delle prerogative istituzionali.

È necessario che ogni scelta sia coerente con il quadro normativo vigente, con i procedimenti autorizzativi in corso e con gli obblighi gravanti sui soggetti titolari degli impianti e delle aree interessate, assicurando al contempo la continuità occupazionale, la riqualificazione ambientale e la corretta destinazione futura dei siti.

In tale contesto, assume rilievo il lavoro avviato dal Governo attraverso specifici strumenti di coordinamento e programmazione, che costituiscono la sede appropriata per valutare scenari, tempi e modalità degli interventi, nonché per attrarre iniziative di riconversione industriale e infrastrutturale. Il confronto istituzionale con l’Esecutivo deve essere improntato a leale collaborazione e orientato a risultati misurabili.

Il Comune di Brindisi è chiamato a svolgere un ruolo attivo di indirizzo e controllo, utilizzando in modo responsabile gli strumenti di pianificazione urbanistica e di governo del territorio, affinché le scelte strategiche siano sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale e finalizzate esclusivamente a salvaguardare l’interesse generale della intera comunità.

Auspichiamo, pertanto, un approccio pragmatico e unitario, fondato sulla qualità degli atti amministrativi, sul coordinamento tra i livelli di governo e sulla tutela dell’interesse generale della comunità cittadina.

Il Partito Repubblicano Italiano di Brindisi invita tutti gli attori istituzionali a lavorare insieme, con determinazione e visione, per trasformare l’area di Cerano in un simbolo di rinascita, sviluppo e speranza per le generazioni future.

Perché il futuro non è qualcosa che ci capita: è qualcosa che scegliamo di costruire, insieme.

Segreteria e Gruppo Consiliare

Partito Repubblicano – Brindisi