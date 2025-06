La Dinamo Basket Brindisi è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di Dimitrije Stankovic, primo tassello del roster che affronterà la stagione 2025/2026. Guardia serba classe 2006 di 190 cm, arriva a Brindisi con un percorso solido alle spalle e grandi prospettive future.

Ha maturato significative esperienze nel campionato italiano a partire dal 2022, quando ha esordito in Serie C con la Pallacanestro Vado, società con cui ha disputato due stagioni da protagonista.

Arriva da una stagione di grande crescita con la Liofilchem Roseto in Serie B Nazionale, club con cui ha appena festeggiato la promozione in Serie A2. In parallelo, ha disputato un’ottima annata in Serie C con l’Olimpia Mosciano, grazie al doppio tesseramento, realizzando 17 punti di media in 23 partite, numeri che confermano il suo impatto e il suo valore offensivo. Elemento dinamico e completo, Stankovic unisce energia, qualità tecnica e forte personalità, portando con sé un bagaglio già maturo nonostante la giovane età. La sua mentalità vincente, affinata in contesti competitivi senior, lo rende un profilo perfetto per contribuire attivamente al percorso di crescita della Dinamo.

Il suo ingaggio si inserisce nel sempre più solido progetto di valorizzazione dei giovani talenti: Dimitrije sarà impiegato in doppio tesseramento, prendendo parte anche al campionato Under 19 con l’Aurora Brindisi. Un’opportunità preziosa per proseguire il suo percorso di crescita tecnica sotto la guida dello staff aurorino, che da quest’anno potrà contare anche sulla presenza di coach Cristofaro. Stankovic è il primo giocatore della stagione 2025/2026 a rappresentare concretamente il progetto condiviso tra prima squadra e settore giovanile.

La Dinamo Brindisi dà il benvenuto a Dimitrije Stankovic, certa che il suo arrivo rappresenti un valore aggiunto in grado di alzare il livello tecnico, portare freschezza ed esperienza, e incarnare al meglio lo spirito ambizioso del progetto biancoblu.

