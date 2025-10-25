Domenica 26 ottobre alle ore 9:30, presso il Palazzetto dello Sport di Carovigno, si terrà il Primo Memorial Maresciallo Carlo Legrottaglie.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, rappresenta un momento di sport e memoria, unendo la passione per la pallavolo al ricordo di un uomo che ha dedicato la propria vita al dovere e alla comunità.

Durante la mattinata si svolgerà un allenamento congiunto di volley che vedrà protagoniste tre società: Scuola Pallavolo San Vito dei Normanni, Appia Project Green Mesagne Volley e Città Bianca Volley Ostuni. Quest’ultima squadra annovera tra le sue atlete le figlie del Maresciallo Legrottaglie, che parteciperanno a questo toccante momento di condivisione sportiva.

Il Memorial sarà dunque un’occasione per unire sport, valori e memoria, nel segno del rispetto e dell’affetto verso una figura che ha lasciato un segno indelebile nella comunità.