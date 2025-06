Continuano a San Vito dei Normanni i “Laboratori Galattici”, nell’ambito del Nodo Galattica all’interno del laboratorio Urbano ExFadda.

Giovedì 19 giugno, dalle 16,30 alle 19,30, ci sarà un incontro-dibatito dal titolo “Coltivare il cambiamento, visione e innovazione”, come nasce un’impresa sociale. Promotori dell’evento sono: XFarm, da bene abbandonato a manifesto di buone pratiche per un’impresa innovativa e multifunzionale, XFood Ristorante Sociale e Virgola Pasticceria, un’opportunità di crescita e un percorso innovativo di inclusione, nell’ambito di un’impresa sociale inclusiva per costruire il futuro insieme.

Si tratta di un laboratorio per imparare a creare un’impresa sociale che metta al centro inclusione e innovazione.

XFarm , XFood e Virgola insieme per un obiettivo comune: cambiamento e comunità. Non perdere l’occasione di essere parte di un progetto che fa la differenza. Unisciti a noi, la partecipazione è gratuita.

L’incontro è rivolto ai Neet, ovvero giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi.

Galattica Rete Giovani Puglia, nasce da una iniziativa della Regione Puglia e dell’ Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni e rappresenta un’opportunità per promuovere la creatività giovanile e il dialogo con il territorio, grazie a laboratori e iniziative inclusive.

Nodo Galattica presso

Laboratorio Urbano Ex Fadda