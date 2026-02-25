Si è tenuta nel pomeriggio odierno, presso la Prefettura, una riunione per il coordinamento delle operazioni di ricerca di Vetrugno Andrea, ventiseienne di San Pancrazio Salentino allontanatosi dalla sua abitazione nei giorni scorsi.

Appena denunciata la scomparsa del medesimo alla competente stazione dei Carabinieri di San Pancrazio Salentino, la Prefettura ha immediatamente disposto l’attivazione del Piano provinciale di ricerca per le persone scomparse, con il coinvolgimento di tutte le componenti del sistema di protezione civile operanti sul territorio.

Nelle giornate di ieri e di oggi, è proseguita in maniera capillare l’attività di perlustrazione della zona circostante l’ultimo punto di avvistamento del ragazzo, sulla S.P. San Pancrazio Salentino – Mesagne, in direzione di quest’ultimo centro abitato, estendendo il raggio di azione dei droni per la ricognizione aerea. La tempestiva macchina dei soccorsi ha visto la partecipazione alle ricerche dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, intervenuti anche con il dispiegamento di un elicottero, delle unità cinofile e delle squadre SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) nonché dei volontari del coordinamento provinciale, del Gruppo comunale di Protezione civile, della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa Italiana.

Il Tavolo ha concordato sulla necessità di proseguire le ricerche, anche con l’intervento delle unità cinofile a traccia biologica delle Guardie Zoofile di Bari unitamente ai volontari dell’Associazione Penelope.

Andrea è alto circa 1.70m, capelli castani, barba incolta, corporatura esile, carnagione scura. Al momento dell’allontanamento indossava una felpa nera con cappuccio, pantaloni da tuta nera e scarpe ginniche.

La Prefettura invita tutti i cittadini che possano fornire informazioni utili ad informare immediatamente le autorità competenti contattando il Numero Unico di Emergenza 112.