PROVA DI FORZA DELLA VALTUR BRINDISI CHE SI IMPONE CON AUTORITÀ AD AVELLINO

PUNTEGGIO FINALE 59-82 AL PALADELMAURO.

Valtur Brindisi impone tutta la propria forza, qualità e agonismo in una partita ai limiti della perfezione sciorinata sul parquet del PalaDelMauro di Avellino, largamente vittoriosa con il punteggio di 59-82. La squadra di coach Bucchi impone il proprio ritmo difensivo e annichilisce gli avversari in un secondo tempo di grandissima concentrazione difensiva e lucidità offensiva dal +5 del 20’ fino a toccare il massimo vantaggio di +29 al 37’. Doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi per Giovanni Vildera, MVP del match con una valutazione finale pari a 29.

Starting five confermato per coach Piero Bucchi: Cinciarini-Copeland-Radonjic-Esposito-Vildera. Difese subito molto intense su entrambi i lati del campo a sporcare linee di passaggio e canestri facili ed è Cinciarini a prendere confidenza con il canestro per 5 punti di fila. Avellino alza le percentuali al tiro dalla distanza armando i propri tiratori dall’arco, Brindisi risponde con il gioco interno sfruttando i rimbalzi offensivi e la stazza di Vildera autore di ben quatto canestri consecutivi prima del buzzer allo scadere a firma Maspero (20-21 al 10’). La panchina biancoazzurra si fa subito trovare presente, trovando punti preziosi anche da Wojciechowski, Miani e Mouaha al loro ingresso in campo. Si accede Copeland con i primi sette punti della sua partita che portano la Valtur ad un super break di 0-12 in doppia cifra di vantaggio sul 27-37 al 15’. La reazione dei padroni di casa arriva con un contro parziale di 9-4 per terminare i primi venti minuti sul punteggio di 36-41. Ottimo rientro sul parquet per una Valtur Brindisi concentrata e determinata che coinvolge tutti gli uomini a propria disposizione e aggiorna il massimo vantaggio al +19 sul finire del terzo quarto (47-66), nonostante i quattro falli personali a testa di Radonjic e Mouaha che complicano le rotazioni di coach Piero Bucchi. I biancoazzurri non calano di intensità e chiudono completamente i giochi impedendo ad Avellino di provare a rientrare in partita allungando fino al +29 (49-78 al 37’). I tanti tifosi giunti in Irpinia possono festeggiare con la squadra che centra la quarta vittoria su cinque incontri ad inizio stagione.

Prossima partita sarà l’anticipo al sabato sera 18 ottobre alle ore 20:30 in trasferta a Milano sul campo dell’Urania.

IL TABELLINO

GRUPPO LOMBARDI AVELLINO BASKET-VALTUR BRINDISI: 59-82 (20-21, 36-41, 47-66, 59-82)

GRUPPO LOMBARDI AVELLINO BASKET: Grande 3 (1/4 da tre), Jurkatamm 11 (2/3, 2/3, 1 r.), Lewis 9 (3/7, 1/5, 2 r.), Mussini 6 (0/3, 2/5, 2 r.), Dell’agnello 3 (0/3, 0/1, 4 r.), Chandler 11 (3/7, 4 r.), Zerini 6 (1/2, 1/3, 4 r.), Cicchetti 4 (0/2, 4 r.), Costi 6 (0/2, 2/3, 5 r.), Pini ne, Donati ne, Fianco ne. Coach: Buscaglia.

VALTUR BRINDISI: Copeland 15 (2/3, 2/7, 1 r.), Cinciarini 7 (2/3, 1/3, 3 r.), Miani 11 (4/8, 6 r.), Mouaha 5 (1/1, 1/1, 1 r.), Vildera 18 (8/12, 11 r.), Fantoma, Esposito 9 (3/7, 6 r.), Radonjic 6 (3/5, 0/2, 5 r.), Maspero 9 (3/4, 1/1, 2 r.), Wojciechowski 2 (1/1). Coach: Bucchi.

ARBITRI: Radaelli – Roiaz – Maschietto.

NOTE – Tiri liberi: Avellino 14/26, Brindisi 12/25. Perc. tiro: Avellino 18/53 (9/24 da tre, ro 12, rd 20), Brindisi 32/48 (5/14 da tre, ro 9, rd 28).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi