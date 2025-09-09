

Il cantautore e scrittore brindisino Gianluigi Cosi ritorna con un nuovo libro “45 Giri di Poesia” (Il Raggio Verde Edizioni), una raccolta di poesie che include una selezione di componimenti dedicati a 45 canzoni di cantautori italiani (Gaetano, Dalla, Fossati, De Gregori, Paoli, Brunori, Battisti, Modugno, Venditti, ecc.).

La seconda parte del volume è invece dedicata ai testi delle canzoni che faranno parte del nuovo album “Cosa ci serve davvero”, un insieme di singoli usciti negli ultimi mesi con l’aggiunta di due testi inediti, “Posturale” e “La Signora delle Stelle”, dedicata a Margherita Hack.

Il libro di Gianluigi Cosi è impreziosito dall’inserimento, alla fine di ogni verso, del QR Code per ascoltare la canzone a cui è dedicato il verso. Come una bella e antica raccolta di dischi sul vecchio formato 7 pollici, Gianluigi Cosi racconta attraverso le proprie emozioni, la musica d’autore.

I cantautori hanno segnato molte generazioni e la cultura musicale italiana, entrando nel linguaggio, le tendenze e i gusti degli appassionati.

Gianluigi Cosi narra, nel suo nuovo libro “45 Giri di Poesia”, con profonda ispirazione, una parte della storia della canzone d’autore, omaggiandola con versi pieni stile, raffinatezza e memoria, prendendo come riferimento alcune canzoni degli autori più rappresentativi della scena musicale italiana.

“Questo nuovo libro è un vero e proprio viaggio musicale attraverso le poesie e le canzoni” – Racconta Gianluigi Cosi” – Una chitarra o un piano possono attraversare le parole e le emozioni. La canzone scappa via, la poesia si aggrappa al cuore e rimane li sospesa. Bisognerebbe educarsi alla canzone con la poesia, ascoltare il più possibile le vecchie e nuove generazioni di cantautori e leggere la storia”.

La prefazione del libro “45 Giri di Poesia” è stata curata da Carmelo Grassi, direttore artistico della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.

Domenica 14 settembre alle ore 21.00. Gianluigi Cosi presenterà il suo nuovo libro presso Nervegna Caffè Letterario in via Duomo a Brindisi, con la partecipazione di Amanda Librale Live Painting.

MARCO GRECO