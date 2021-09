Come ogni anno torna l’appuntamento con “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa promossa sin dal 1993 da Legambiente che coinvolge direttamente la cittadinanza nella cura degli spazi comuni.

Domenica 26 settembre a partire dalle 10.00 volontarie e volontari saranno impegnati nella pulizia di Contrada Buontempo.

L’iniziativa, a cui ha aderito l’Amministrazione Comunale, è a cura del Circolo Legambiente Piaroa in collaborazione con il Comitato locale della Croce Rossa, Villa Buontempo e con il supporto di Monteco SPA.

“Domenica 26 settembre – spiega l’Assessore all’Ambiente Antonio Martina – tutti ci rimboccheremo le maniche per raccogliere i rifiuti abbandonati in contrada Buontempo. È un gesto significativo che, oltre a ripulire un’area dove vengono abbandonati i rifiuti, ci consente di ribadire che la maggioranza dei francavillesi è disposta a sporcarsi le mani per la tutela ambientale. Prima della pandemia, grazie ad una intuizione della Consigliera Antonella Palumbo e alla collaborazione di alcune associazioni, abbiamo portato un’esperienza simile in tutti i quartieri cittadini, ottenendo una importante adesione dei residenti. Ci adopereremo per rendere più frequenti questi momenti di impegno civile.”

La partecipazione è aperta all’intera cittadinanza.

Per aderire è sufficiente presentarsi muniti di guanti presso la Masseria Didattica Villa Buontempo alle 9.45. L’inizio dell’attività è previsto alle 10.00.

Hanno già aderito all’appuntamento il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore all’Ambiente Antonio Martina, il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi e diverse associazioni del territorio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 339 5290689 | 392 3144886 | 328 6748422.

“Puliamo in mondo” non finirà domenica 26 settembre. Nelle prossime settimane gli organizzatori riproporranno l’iniziativa nell’area adiacente al Palazzetto dello Sport.

Comune di Francavilla Fontana