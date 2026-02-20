L’Amministrazione comunale di San Donaci ha dato ufficialmente avvio alle attività del progetto “Il Futuro è Ora”, inserito nell’ambito dell’iniziativa Punti Cardinali promossa dalla Regione Puglia. L’incontro di apertura si è svolto ieri, giovedì 19 febbraio, nella sala della giunta del Municipio, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e dei partner coinvolti.

Per il Comune erano presenti il sindaco Giancarlo Miccoli, il vicesindaco Marco Lolli e l’assessore Alessandra De Mitri. Per la struttura tecnica hanno partecipato la responsabile dell’Ufficio Demografia, Cultura e Affari Sociali Roberta Lupo e l’istruttore amministrativo contabile Giovanna Calcagnile.

Il progetto, presentato dal Comune in collaborazione con una qualificata rete territoriale, è stato approvato con il massimo punteggio e ha ottenuto il finanziamento più alto previsto dal bando. “Il Futuro è Ora” nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti di orientamento e accompagnamento al lavoro a giovani in cerca della prima occupazione, adulti che intendono ricollocarsi e persone che vivono condizioni di fragilità sociale o professionale.

Il piano di intervento punta a ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro nel contesto locale, attraverso un percorso strutturato che mette al centro l’analisi delle competenze individuali e la valorizzazione delle potenzialità personali. Sono previsti sportelli informativi, momenti di confronto con il tessuto produttivo dell’area ionica, laboratori di orientamento didattici ed esperienziali e iniziative dedicate all’animazione territoriale, con particolare attenzione alla partecipazione femminile.

Un ruolo strategico sarà svolto dalla rete dei partner, composta da Leader Soc. Coop. Cons., Confcooperative Puglia, Formazione & Progresso, Pro Loco San Donaci Aps, Amici della Musica Aps, Associazione Donakè, Ass. Cult. Ci Nn’è ncuchiati?, Cooperativa Sociale Osiride, Raffaella C’è Odv, Ass. Volontariato per Disabili Piccola Bernadette e Studio Amica srlu. La rete rappresenta l’infrastruttura principale di integrazione e coordinamento tra soggetti pubblici e privati, con funzioni di confronto, coprogettazione e valutazione degli interventi.

Il programma prevede l’attivazione di un Orientation Desk aperto alla cittadinanza, l’organizzazione di Job Day dedicati all’agricoltura e alle attività artigianali del territorio, laboratori di orientamento, il ciclo di iniziative “mareAsinistra” e le giornate “Puglia Donna Partecipa”. È inoltre prevista una cabina di regia con funzioni di indirizzo strategico e un tavolo di coprogettazione che coinvolgerà tutti gli attori territoriali, in costante raccordo con i servizi pubblici e privati.

Con “Il Futuro è Ora”, l’Amministrazione comunale conferma la volontà di investire su politiche attive del lavoro capaci di generare opportunità concrete, rafforzare il tessuto sociale e sostenere una crescita coerente con le trasformazioni dell’economia contemporanea.