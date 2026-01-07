In ogni città ci sono storie che non fanno rumore. Famiglie che stringono la spesa per farla durare un giorno in più, genitori che rinunciano per dare ai figli, anziani che fanno i conti con scaffali troppo pieni e tasche troppo vuote.

Anche a Ostuni, la povertà alimentare è una realtà che chiede attenzione, ascolto e soprattutto azioni concrete.

Per questo, sabato 10 gennaio 2026, il Lions Club Ostuni Città Bianca, insieme alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Ostuni e all’AVIS Ostuni, promuove una grande Colletta Alimentare presso l’Eurospin di Ostuni (via dott. G. Tanzarella, 8), dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30.

Un’iniziativa che va oltre la semplice raccolta di cibo: è un gesto di comunità, di vicinanza, di responsabilità verso chi oggi vive un momento di fragilità. Tutti gli alimenti donati saranno consegnati alla Croce Rossa Italiana – Comune di Ostuni, che li distribuirà a famiglie e persone in difficoltà sul territorio.

Ogni pacco di pasta, ogni scatola di legumi, ogni litro di latte può diventare un pasto, un sorriso, un momento di sollievo. I volontari saranno presenti per raccogliere pasta, riso, pelati, sughi, tonno, legumi in scatola, carne in scatola, biscotti, farina, zucchero, latte a lunga conservazione, uova, olio, sale, aceto e alimenti per l’infanzia.

«La solidarietà non è un’idea astratta – spiegano i promotori – ma un gesto concreto che passa dalle mani di chi dona a quelle di chi riceve. Insieme possiamo trasformare una spesa quotidiana in un atto di amore».

Ancora una volta, Lions Club Ostuni Città Bianca, Croce Rossa Italiana e AVIS Ostuni uniscono le forze per lanciare un messaggio forte: nessuno deve sentirsi solo, soprattutto davanti al bisogno più essenziale, quello di nutrirsi.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: sabato 10 gennaio basta poco per fare tantissimo.

Perché la solidarietà, quando nasce dal cuore, non scade mai.