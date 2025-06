La delibera di giunta del 12 giugno potrebbe finalmente mettere fine a una annosa vicenda riguardante la pista ciclabile su Viale Aldo Moro e Via Palmiro Togliatti. Questa notizia non può che rallegrare gran parte dei commercianti, dei residenti e dei cittadini che, da oltre due anni, hanno sopportato notevoli disagi a causa del restringimento delle corsie stradali.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai pochi consiglieri che hanno sostenuto con determinazione le mie battaglie, anche attraverso la Commissione Ambiente, nel tentativo di risolvere questa problematica.

Tuttavia, la questione richiede ulteriori approfondimenti. Ritengo infatti importante che i lavori non vengano rinviati a settembre, poiché ciò potrebbe causare ulteriori disagi proprio in concomitanza con la riapertura delle scuole. Sebbene sia necessario rispettare i tempi tecnici, ho già sollecitato l’assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Elmo, e il dirigente arch. Fabio Lacinio ad accelerare quanto più possibile l’iter procedurale.

Un altro aspetto di fondamentale importanza è la verifica di eventuali responsabilità legate al progetto iniziale. È indispensabile accertarsi che siano state rispettate tutte le procedure per il recupero delle fideiussioni a garanzia del primo appalto e l’applicazione delle eventuali penali per il mancato rispetto del contratto. Il pagamento aggiuntivo di 176.000 euro rappresenta non solo una conseguenza di queste mancanze, ma anche un danno economico rilevante per le casse comunali e, di conseguenza, per i cittadini.

Continuerò a monitorare con attenzione questa vicenda, impegnandomi affinché si trovi una soluzione rapida, efficace e rispettosa degli interessi della nostra comunità.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi