Per sostenere la rigenerazione del paesaggio rurale e salvaguardare il patrimonio olivicolo colpito dalla Xylella fastidiosa, il Comune di Mesagne lancia l’avviso pubblico “Radici Future”. L’iniziativa, che riconosce la profonda vocazione agricola del territorio, prevede l’assegnazione gratuita di piantine di ulivo certificate di varietà resistenti al batterio. Possono partecipare i piccoli proprietari e conduttori di fondi agricoli situati nel territorio comunale che non abbiano già beneficiato di aiuti pubblici.

«L’Amministrazione comunale ha scelto di impegnarsi con un’azione concreta per promuovere nuove coltivazioni arboree, a sostegno delle economie locali, e per salvaguardare la cultura agroalimentare e l’identità paesaggistica del territorio, strettamente collegate al simbolo dell’ulivo», ha dichiarato il Sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli. Il bando completo e il modello di domanda per la richiesta del beneficio sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Mesagne, all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it. «Il Comune si farà carico dell’acquisto e della consegna delle piantine, oltre a monitorare il corretto impianto degli olivi assegnati», ha spiegato Roberto D’Ancona, consigliere comunale con delega all’Agricoltura. «I beneficiari si impegneranno a coltivare le piantine esclusivamente nel territorio comunale di Mesagne e ad adottare le migliori pratiche agronomiche per favorire l’attecchimento, lo sviluppo e la gestione degli olivi».

Modalità di partecipazione

La richiesta per l’assegnazione gratuita delle piante di olivo dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato al Bando e dovrà pervenire al Comune di Mesagne entro le ore 12:00 di lunedì 11 agosto 2025 mediante una delle seguenti modalità:

Consegna a mano presso il protocollo dell’Ente.

Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: info@pec.comune.mesagne.br.it.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Agricoltura ai seguenti recapiti:

Email: agricoltura@comune.mesagne.br.it

Telefono: 0831.732238.