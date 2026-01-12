La Rassegna del Chiostro”, rassegna di libri con esposizioni pittoriche tematiche, è alla sua II edizione invernale con 5 attività culturali che inizieranno il 14 gennaio 2026 presso la chiesa di Santa Lucia. Il primo appuntamento è quello riguardante il libro “Un tempo per ogni cosa”, edito Hpbos della autrice Pierangela Del Prete, insegnante.

Panoramica del libro

Tre racconti, tre piccole gemme, per un sorprendente esordio. Con una scrittura fortemente evocativa, che rivela padronanza della tecnica narrativa, amore per le parole e felici reminiscenze di una salda cultura classica, Pierangela Del Prete ci trasporta in un suggestivo viaggio nel tempo e nello spazio. Tre racconti brevi, ma densi, articolati, accattivanti. Protagonista il Sud o, meglio, il Salento. Un Salento del quale la scrittrice, sfuggendo abilmente al rischio del didascalico e del convenzionale, ci fa sentire i profumi, vedere i colori, ascoltare i suoni, assaporare i gusti, toccare la multiforme realtà, calandoci con tutti i sensi in un’atmosfera che rapisce. Le tre storie si dipanano fluide, con leggerezza calviniana, tra partenze e ritorni, tuffi nel passato alla ricerca delle radici e slanci verso il futuro, cerchi che si chiudono, amori perduti e ritrovati, o forse mai veramente perduti. Dopo aver voltato l’ultima pagina, il lettore non potrà che far proprio l’auspicio dell’autrice della bella prefazione che questa raccolta sia solo l’inizio dell’esperienza di Pierangela Del Prete nella narrativa.

L’autrice.

Pierangela Del Prete nasce nel 1963 a San Donaci dove risiede tuttora. Ha frequentato il liceo ginnasio “Marcelline” di Lecce, dove si diplomò nel 1982. Ha conseguito la laurea in Lettere Classiche – Facoltà di Lettere e Filosofia – presso Unisalento, nel 1987 con una tesi in Letteratura Cristiana Antica.

A dialogare con l’autrice sarà Antonio Melcore, direttore della Accademia degli Erranti e di Brindisi e le Antiche Strade di Brindisi.

Le esposizioni pittoriche tematiche saranno a cura di Valentina Argese.

Appuntamento per mercoledì 14 gennaio alle ore 19.00 presso la chiesa di Santa Lucia o della Santissima Trinità, in via di Santa Lucia.