In occasione delle celebrazioni dedicate a Sant’Oronzo, protettore di Ostuni, la società M’Arte – management servizi turistici propone un doppio appuntamento con la storia e la devozione, attraverso il progetto RED EXPERIENCE, un’esperienza immersiva tra arte, cultura e spiritualità.

Con il patrocinio del Comune di Ostuni, il 24 e 25 agosto 2025 saranno dedicati a due visite guidate tematiche che accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta del culto oronziano e dei luoghi più significativi legati alla figura del Santo.

Domenica 24 agosto 2025 – ore 18.00

“Sulle tracce del Santo: il culto oronziano in città”

Un itinerario nel cuore di Ostuni per ripercorrere la storia della devozione a Sant’Oronzo, esplorando chiese, monumenti e simboli che ancora oggi raccontano la relazione profonda tra la città e il suo patrono. Le guide condurranno i partecipanti in un viaggio nel tempo, tra testimonianze artistiche, leggende popolari e curiosità storiche.

Lunedì 25 agosto 2025 – ore 18.00

“I luoghi del Santo: il Santuario di Sant’Oronzo in collina”

Una visita al Santuario che domina le colline circostanti Ostuni, luogo di pellegrinaggio e di grande fascino, immerso in un paesaggio unico. Sarà l’occasione per scoprire l’architettura del complesso, le vicende storiche che lo hanno reso punto di riferimento per la comunità e il significato spirituale che ancora oggi custodisce.

Due giornate per riscoprire il legame indissolubile tra Ostuni e il suo protettore, in un format che unisce narrazione storica, esperienza diretta dei luoghi e valorizzazione delle tradizioni locali.