L’Amministrazione Comunale di Torchiarolo, di concerto con il comitato civico “Guida al voto consapevole”, promuove presso la Sala convegni “Valesio” della Casa comunale un ciclo di incontri dal titolo “Guida al voto consapevole” per approfondire i temi del prossimo Referendum sulla Giustizia. Il programma si articola in due appuntamenti fissati per le ore 18:00: martedì 24 febbraio il dibattito sarà incentrato sulle ragioni del “Sì” con gli interventi del Dott. Giuseppe Capoccia, Procuratore Capo di Lecce, e del Sen. Avv. Giovanni Pellegrino, già Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul terrorismo, introdotti e moderati dal Dott. Thomas Invidia, Cultore di Diritto Privato presso l’Università del Salento; giovedì 26 febbraio l’attenzione si sposterà sulle ragioni del “No” con il Dott. Genantonio Chiarelli, Consigliere Superiore della Magistratura, e la Dott.ssa Barbara Nestore, Giudice del Tribunale di Brindisi, con la moderazione di Francesco Palermo, assistente giudiziario presso il Tribunale di Brindisi. L’iniziativa si propone di offrire alla cittadinanza un’occasione di confronto tecnico e plurale, garantendo la presenza di relatori autorevoli per favorire una partecipazione al voto libera e pienamente informata.