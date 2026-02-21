February 21, 2026
La 40^ edizione della Regata internazionale Brindisi-Corfu entra nel vivo con l’avvio delle iscrizioni. Sono già decine le richieste di informazioni pervenute al Circolo della Vela di Brindisi (il pre-bando di regata e tutte le modalità per iscriversi sono disponibili sul sito https://www.brindisi-corfu.com/iscriviti/).

Giovedì 4 giugno il programma dell’evento prevede l’inaugurazione del “Villaggio della Regata” che si svolgerà, come al solito, sul Lungomare Regina Margherita, a ridosso delle banchine dove ormeggeranno le imbarcazioni partecipanti alla regata. Il ricco programma prevede eventi musicali e culturali, appuntamenti enogastronomici e momenti di intrattenimento. Un’attività che culminerà sabato 6 giugno con la cerimonia di benvenuto per gli equipaggi e con il successivo spettacolo di fuochi pirotecnici sulle acque del porto interno.

La partenza della Regata, invece, è prevista per domenica 7 giugno ed i cittadini potranno gustarsi lo spettacolo dalla diga di Punta Riso. Il programma si concluderà martedì 9 giugno a Corfu con la cerimonia di premiazione degli equipaggi.

E’ prevista la partecipazione di oltre cento imbarcazioni provenienti dai più importanti circoli italiani e dall’estero (nella edizione del 2025 si è registrata la presenza di rappresentanti di nove nazioni).

“Solitamente la preparazione della Regata comporta un gran lavoro nei mesi precedenti – afferma il Presidente del Circolo della Vela Gaetano Caso – ma quest’anno è tutto incredibilmente più importante perché la 40^ edizione sancisce la definitiva affermazione della nostra Regata nel panorama internazionale. La storicità dell’evento, infatti, va a sommarsi agli aspetti tecnici che fanno della Brindisi-Corfu una delle regate più belle e impegnative del Mediterraneo. Quest’anno, poi, il Circolo della Vela sta predisponendo un calendario di eventi particolarmente ricco per consolidare il rapporto tra la Regata, la città ed il suo mare”.

