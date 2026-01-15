La Città di Brindisi mira a migliorare la qualità della rete idrica e l’intervento avviato dall’Acquedotto Pugliese in via Cappuccini va proprio in questa direzione.

I lavori hanno avuto inizio oggi, 14 gennaio 2026, e sono finalizzati all’eliminazione delle perdite idriche, nonché alla distrettualizzazione delle zone della città in maniera tale da poter controllare la pressione e quindi offrire un servizio più puntuale ed efficace ai cittadini.

“L’Amministrazione comunale – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Elmo – sta seguendo con grande attenzione questi lavori perché dobbiamo traguardare obiettivi importanti attraverso cui rendere più efficiente la rete idrica”.

Nella fase iniziale saranno collocati dei tubi provvisori sotto i cordoli dei marciapiedi e questo renderà possibile la sostituzione della condotta principale (che appare compromessa in più punti) senza creare disagi agli abitanti, che continueranno a ricevere acqua potabile nei propri appartamenti.

Il sistema di lavorazione prevede dei macroisolati per arrecare meno congestione possibile al traffico veicolare e al transito dei pedoni.

“Ovviamente – aggiunge l’Assessore Elmo – i lavori saranno eseguiti nella massima sicurezza ed ogni pomeriggio le aree di cantiere saranno delimitate da recinzioni mobili metalliche e sarà installata idonea segnaletica stradale. Ciò nonostante, saranno inevitabili dei disagi e di questo ci scusiamo con i cittadini interessati a cui garantiamo il pieno rispetto dei tempi previsti per la esecuzione delle opere”.

La prima parte di via Cappuccini interessata dagli interventi è quella compresa tra via Osanna e via Consolazione.