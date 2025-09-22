Rete Ferroviaria Italiana (società del Gruppo FS Italiane) ha concluso la procedura di affidamento relativa alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori per il collegamento ferroviario tra l’aeroporto del Salento e la stazione di Brindisi.

L’appalto, del valore di oltre 68 milioni di euro, è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese (Manelli Impresa S.p.A., Progin S.p.A. e Art Ambiente Risorse Territorio S.r.l.), secondo classificato a seguito di interpello che si è reso necessario per la risoluzione contrattuale con il primo classificato.

L’intervento, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consiste nella realizzazione di un nuovo collegamento diretto, lungo circa sei chilometri, tra la stazione di Brindisi Centrale e l’Aeroporto del Salento, più due raccordi a semplice binario, lunghi circa due chilometri, che si innestano sulla linea Brindisi – Bari e Brindisi – Taranto. Prevista anche la realizzazione di una nuova stazione «Aeroporto» dotata di due binari di stazionamento. rafforzerà l’accessibilità ferroviaria all’aeroporto del Salento, favorendo una mobilità più integrata e sostenibile per il territorio e per i collegamenti nazionali.

Il progetto consentirà, inoltre di migliorare l’accessibilità all’aeroporto di Brindisi grazie a un’offerta ferroviaria integrata tra lo scalo aeroportuale e le città di Brindisi, Lecce, Taranto e Bari.

Alessandra Passeri

