Dopo alcuni mesi di pausa, le luci del Cinema Teatro Palazzo Roma tornano ad accendersi. La storica sala riprende la sua programmazione con una nuova stagione dedicata al cinema, al teatro, alla musica e alla cultura, offrendo al pubblico un percorso condiviso di emozioni e incontri.

L’appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 26 settembre, con un intero weekend di proiezioni pensate per grandi e piccoli.

Alle ore 16:00, i più giovani saranno i protagonisti con I Puffi, un’avventura ricca di magia e divertimento: la coraggiosa Puffetta guiderà un gruppo di piccoli eroi blu in una missione nel mondo reale per salvare Grande Puffo, rapito dal malvagio Gargamella e da suo fratello Razamella.

In serata, spazio al grande cinema d’autore con Elisa di Leonardo Di Costanzo, presentato all’ultima Biennale del Cinema di Venezia. Il film, interpretato da Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino e Giorgio Montanini, sarà proiettato in due spettacoli, alle ore 18:00 e alle 20:00.

La pellicola racconta la storia di una donna condannata per l’omicidio della sorella e affetta da un’amnesia totale del delitto compiuto. Attraverso il confronto con il professor Alaoui, il film esplora le profondità psicologiche di chi commette un reato, nel tentativo di comprenderne la complessità interiore.

Con questa apertura, Palazzo Roma inaugura un cartellone che nei prossimi mesi proporrà film, rassegne, Apericinema, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e numerose sorprese, con l’obiettivo di rafforzare il legame con la comunità e rendere la sala un luogo vivo di incontro e cultura condivisa.

Palazzo Roma torna così ad essere punto di riferimento culturale della città, pronto a regalare emozioni e momenti indimenticabili al suo pubblico.

Costo cinema: ticket 7,00€ intero / 6,00€ ridotto

info: www.palazzoromaostuni.com

+ 39 0831 1771087

www.facebook.com/palazzoroma

IG @palazzoroma

#palazzoromaostuni

Ufficio Stampa Palazzo Roma | Ostuni