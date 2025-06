L’Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi, Livia Antonucci, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa, durante la quale ha affrontato le problematiche legate al costo della Tari.

L’Assessore Antonucci ha precisato che, nonostante le previsioni decisamente negative dei mesi scorsi, l’Amministrazione Comunale di Brindisi sta lavorando per far rimanere inalterato il costo della Tari. Un risultato positivo e inatteso, frutto di un gran lavoro svolto da tutte le Ripartizioni interessate e dell’impegno con cui l’Esecutivo ha operato in questi mesi per non far gravare sui cittadini il maggior costo del servizio.

“È evidente – ha affermato l’Assessore Antonucci – che ci stiamo assumendo una grande responsabilità, ma siamo convinti che questa volta Brindisi potrà farcela a vincere una sfida, che va a beneficio di tutti, a partire dai più fragili. I maggiori costi del servizio abbiamo programmato di affrontarli in due modi: da un lato intensificheremo la lotta all’evasione che, a dire il vero, sta già producendo ottimi risultati in termini economici, con il recupero di somme ingenti. Il tutto, nella logica del ‘pagare tutti’. Dall’altro, occorrerà aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Si tratta di una sfida importante, che contiamo di realizzare con il nuovo gestore del servizio, ma che potrà traguardare risultati positivi solo se l’Amministrazione Comunale ed i cittadini stringeranno un patto: differenziare i rifiuti per pagare di meno! Possiamo farcela, dobbiamo farcela! – ha insistito – Perché solo in questo modo eviteremo di dover considerare l’ipotesi di affrontare costi aggiuntivi, peraltro a totale carico dei cittadini, così come previsto per legge”.