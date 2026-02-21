L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi ha ospitato, il 20 febbraio scorso, presso la Sala Convegni di Viale Palmiro Togliatti 42, il webinar organizzato da INPS dedicato alla riforma della disabilità introdotta dal D. Lgs. 62/2024, con particolare riferimento all’avvio della sperimentazione nel territorio brindisino.

L’iniziativa, trasmessa in diretta dalla sede dell’Ordine, ha rappresentato un momento di approfondimento tecnico e istituzionale su una riforma che segna un cambiamento significativo nel sistema di valutazione della disabilità in Italia.

Il Decreto Legislativo 62/2024 introduce un nuovo modello di valutazione della disabilità, fondato su criteri più moderni, multidimensionali e orientati alla persona.

Tra gli elementi cardine della riforma: una valutazione di base più chiara, uniforme e centrata sul funzionamento della persona; l’introduzione del questionario WHODAS, strumento internazionale che misura il livello di autonomia e partecipazione; un maggiore coordinamento tra ambiti sanitari e sociali; l’avvio del progetto di vita, che integra bisogni sanitari, sociali e assistenziali; la creazione di Unità di Valutazione di Base e Unità di Valutazione Multidimensionale, composte da professionisti con competenze complementari.

La sperimentazione avviata a Brindisi rappresenta un passaggio strategico per testare sul territorio il nuovo impianto normativo, con l’obiettivo di rendere il sistema più equo, trasparente e vicino alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

L’evento è stato coordinato da Aldo Grenzi, Dirigente INPS e Coordinatore dell’attuazione della riforma per la Direzione Regionale Puglia. Dopo i saluti del dott. Arturo Antonio Oliva, Presidente OMCeO Brindisi, del direttore generale della Asl di Brindisi, il dott. Maurizio De Nuccio, della dott.ssa Anna Alviti, Direttrice INPS Brindisi e del dott. Nicola Favia, Responsabile CML INPS Brindisi, interventi introduttivi sono stati affidati a Filippo Bonanni, Direttore Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità e Raffaele Migliorini, Coordinatore Generale Medico Legale INPS. In particolare il webinar si è occupato di approfondire i seguenti aspetti tecnici: il certificato medico introduttivo e ruolo dei medici certificatori, la composizione e le funzioni delle Unità di Valutazione di Base, la procedura di valutazione della disabilità, il questionario WHODAS, la trasmissione dei dati socioeconomici. I relatori : Giuseppe Fatigante, Coordinamento medico generale INPS e Giovanna Del Mondo, Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità. E’ stato esaminato anche il ruolo degli ambiti territoriali sociali ed esposto un intervento a cura della Regione Puglia, con focus su progetto di vita e valutazione multidimensionale. Le conclusioni sono state affidate Lea Cinzia Caprioli, Coordinatrice regionale medico legale INPS Puglia.

L’Ordine dei Medici di Brindisi ha messo a disposizione la propria sede e il proprio supporto organizzativo, confermando ancora una volta il proprio impegno nel favorire momenti di formazione e confronto su temi di grande rilevanza sanitaria e sociale.

La riforma della disabilità richiede infatti una forte collaborazione tra professionisti sanitari, istituzioni e servizi territoriali: un obiettivo che l’Ordine sostiene con convinzione.

