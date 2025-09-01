MOSTRA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI PER MOTIVI INDIPENDENTI DALLA VOLONTA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

Dal 5 al 7 settembre, la Casa del Turista di Brindisi avrebbe dovuto ospitare “Oltre l’assenza: Stefano nelle foto di Brindisi”, una mostra fotografica dedicata a Stefano Piccirillo. L’appuntamento è stato riniato a data da destinarsi.

LA MOSTRA

La mostra raccoglie fotografie che raccontano momenti di vita, scorci di Brindisi e volti familiari, restituendo emozioni e ricordi legati a Stefano. Ogni scatto diventa segno di legami, storie e sentimenti che continuano a vivere.

“Oltre l’assenza” è insieme titolo e invito: attraversare queste immagini significa ritrovare Stefano attraverso ciò che amava, lasciando che il ricordo diventi occasione di incontro e vicinanza per tutta la comunità.

STEFANO PICCIRILLO

Agente della Polizia di Stato e dipendente del Ministero dell’Interno, Stefano Piccirillo è scomparso prematuramente a 44 anni dopo una dura lotta contro la leucemia. Ha prestato servizio prima nelle Volanti di Napoli, poi all’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi, guadagnandosi stima e affetto per la sua professionalità e il suo modo gentile di vivere il lavoro.

Fuori dalla divisa, Stefano era un uomo semplice e appassionato, profondamente legato alla sua città. Amava raccontarla attraverso la fotografia, condividendo sui social immagini che sapevano cogliere il mare, il cielo e i dettagli nascosti di Brindisi con uno sguardo poetico e autentico.

Il suo ricordo continua a vivere nelle parole di amici, colleghi e cittadini, che lo descrivono come un’anima luminosa capace di trasformare ogni scatto in un frammento di bellezza.

La mostra vuole essere uno spazio aperto a tutti, dove la memoria personale incontra quella collettiva, per custodire insieme il valore dei ricordi e la forza delle immagini di tenere viva la presenza di chi non c’è più.