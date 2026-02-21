Riprende il percorso di valorizzazione dei talenti del territorio promosso dall’associazione culturale “Il Cigno Blu” di Brindisi, che inaugura la nuova stagione con la presentazione del romanzo “Cortocircuiti” dell’autrice Patrizia Marsella, edito Hobos.

Il libro propone un thriller psicologico intenso e avvolgente. Protagonista è Luigi Volpe, ex commissario con l’istinto del predatore, trascinato in un’indagine sulla scomparsa di un uomo. Le tracce lo conducono a Francesca Bisanti, donna magnetica e segnata da un passato oscuro. Quando la verità emergerà in tutta la sua durezza, Volpe sarà costretto a confrontarsi con una scelta impossibile. Un racconto in cui la mente diventa il vero campo di battaglia e la verità resta nascosta tra le pieghe della psiche.

A dialogare con l’autrice sarà Carmen Nolasco, sociologa e scrittrice. Prevista anche la presenza dell’editore Giovanni Rubaltelli della casa editrice Hobos.

L’appuntamento è per domani, 21 febbraio alle ore 18.30, presso la Casa di Quartiere Minimus – Bastione Porta Mesagne, a Brindisi.