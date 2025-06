Brindisi, 25 giugno 2025 ore 18, Palazzo Nervegna

Ripudia la Guerra – Prepara la Pace



Il momento pubblico del prossimo 25 giugno a Brindisi è promosso dall’Associazione Archivio per l’Alternativa Michele Di Schiena (www.archiviodischiena.it) dal Movimento Manifesto 4 Ottobre (manifesto4ottobre.blog/): il primo nato dopo la morte di Michele Di Schiena (28 giugno 2020) ed il secondo nel 2014.

Due gruppi radicati nella vicenda post-conciliare del cattolicesimo brindisino e salentino.

L’incontro si colloca dentro la progressiva drammaticità di guerre che nello stesso tempo consumano atrocità inaudite e alimentano prospettive ancora e sempre di guerra, forse in attesa di una ” pace” dei vincitori e di un nuovo “ordine” del mondo. E in questo scenario di morte un popolo inerme, quello palestinese, viene bombardato, imprigionato, affamato o ghettizzato e umiliato.

L’incontro vuole così essere una occasione per favorire conoscenza ulteriore dei fatti, e maturare consapevolezza del momento. Introdotti da Fortunato Sconosciuto, a nome dell’Archivio, interverranno la prof.ssa Laura Marchetti (docente presso la Università di Reggio Calabria) ed il Vescovo di Manfredonia mons. Franco Moscone che proprio per un suo intervento a favore della inerme popolazione di Gaza è stato attaccato duramente dall’ambasciatore israeliano presso la Santa Sede in Italia.

L’incontro vuole essere altresì un momento per ricordare, a cinque anni dalla morte, Michele Di Schiena: testimone tenace di un pacifismo radicale, attraversato da una profonda ispirazione evangelica e da una attenzione continua nei confronti di tutte le culture, le spiritualità, le politiche capaci di nutrire rapporti di pace. L’Archivio conserva www.archiviodischiena.it, tra le tante, una documentazione vasta di suoi scritti sul tema della pace e della guerra, dagli anni ’80 al 2019: un percorso di analisi, di riflessioni, di anticipazioni, che hanno, non di rado, il sapore della profezia.

Archivio per l’Alternativa Michele Di Schiena

e Movimento Manifesto 4 Ottobre