Si sono ufficialmente chiusi i termini per la partecipazione al Concorso di Progettazione “CUORI – Centralità Urbane di Ostuni da Riconnettere e Integrare”, promosso dal Comune di Ostuni e dedicato alla rigenerazione urbana di un’area strategica della città, comprendente Viale Pola, il Campo sportivo e le zone contermini.

È la prima volta che l’Amministrazione Comunale promuove un bando internazionale di progettazione, configurando un’occasione importante di confronto tecnico e culturale, nonché uno stimolo alla realizzazione di architetture di qualità su un tema particolarmente delicato e complesso come quello della rigenerazione urbana.

Il concorso è stato fortemente voluto dal sindaco Angelo Pomes e dall’assessora all’Urbanistica Francesca Pace, convinti che solo attraverso la comparazione e il confronto tra idee progettuali sia possibile raggiungere risultati realmente innovativi e sostenibili. A conferma di tale approccio, si richiama la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 12 febbraio 2001, secondo cui l’architettura di qualità, migliorando il quadro di vita e il rapporto tra i cittadini e l’ambiente urbano o rurale, può contribuire in modo significativo alla coesione sociale, alla creazione di occupazione, allo sviluppo del turismo culturale e alla crescita economica dei territori.

All’Avviso Pubblico hanno risposto 23 candidature, corrispondenti ad altrettanti gruppi di progettazione interdisciplinari, a dimostrazione dell’alto livello di interesse e dell’efficacia dell’impostazione concorsuale adottata. Il percorso partecipativo, avviato nei mesi precedenti e aperto alla cittadinanza, alle scuole e agli operatori economici locali, ha fornito numerosi spunti e contributi, che i progettisti partecipanti hanno potuto rielaborare all’interno delle loro proposte.

Il concorso, strutturato in due fasi, prevede ora la nomina della Commissione giudicatrice, composta da esperti di elevata qualificazione, che avrà il compito di selezionare le cinque migliori proposte progettuali. Queste saranno successivamente sviluppate in maniera più approfondita, fino alla scelta del progetto vincitore che guiderà la trasformazione delle aree oggetto di intervento.

L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per l’esito di questa prima fase e rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. Con entusiasmo e determinazione, si guarda ora alla fase successiva del concorso, con l’obiettivo di restituire alla città una visione nuova, condivisa e di qualità del proprio spazio urbano.