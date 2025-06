Nell’ambito delle specifiche attività predisposte con ordinanza del Questore di Brindisi, personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica della Questura di Brindisi coadiuvato dai Reparti delle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera, con la collaborazione di personale dell’ASL di Brindisi e dell’Ufficio Ispettorato del Lavoro di Brindisi, effettuava nei giorni passati servizi di controllo a carico di alcuni esercizi commerciali con licenza di somministrazione di alimenti e bevande nel centro cittadino del Comune di Brindisi.

I controlli amministrativi effettuati presso un noto esercizio pubblico del centro storico di Brindisi, nei pressi del locale Teatro Verdi, permettevano di verificare gravi criticità concernenti l’assenza di Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, l’assenza di Scia Sanitaria e l’assenza di documentazione per la valutazione del rischio (DVR), pertanto si procedeva al sequestro amministrativo del locale in attesa delle determinazioni di competenza da parte del Suap del Comune di Brindisi.

Al titolare venivano contestate sanzioni amministrative per un importo totale di 7.000 euro.

All’esito finale dei controlli amministrativi effettuati anche in altri esercizi pubblici si riscontrava la presenza di consolle esterna con DJ e relativa diffusione sonora di musica, sulla quale sono in corso accertamenti presso il Comune di Brindisi sulle comunicazioni preventive previste dalla legge.

Proseguiranno nelle prossime settimane le attività congiunte di controllo amministrativo predisposte con ordinanze questorili.