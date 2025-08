Dopo il sollecito inviato ieri via PEC dal Presidente della Commissione Ambiente Roberto Quarta, con cui chiedeva un intervento urgente contro il proliferare di zanzare in relazione anche all’aumento dei casi di West Nile virus in Italia, l’Assessore Livia Antonucci ha convocato per lunedì prossimo la società Teknoservice, il Direttore Ing. Morciano e il DEC per fare il punto sugli interventi di disinfestazione, estesi anche al contrasto delle blatte.

Quarta, tuttavia, ha espresso perplessità: “Apprendo dai mezzi di informazione di questa convocazione, ma ancora una volta non è stato coinvolto il Presidente della Commissione Ambiente, che pure aveva chiesto di essere aggiornato sugli incontri precedenti, di cui non abbiamo mai avuto riscontro. È anomalo che un Assessore debba convocare il proprio Dirigente, che lavora nello stesso corridoio, per informarsi sulla situazione”.

Pur criticando il metodo, Quarta accoglie positivamente la convocazione: “A meno di 24 ore dal mio sollecito, la situazione sembra finalmente sbloccata. Martedì provvederò a convocare in Commissione Ambiente tutti i soggetti interessati per informare i commissari sugli sviluppi”.