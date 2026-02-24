Giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 18:00, l’Associazione Culturale MIGLIO 365 apre le porte della sua sede (Via Pordenone n. 8, Brindisi) per una nuova puntata del podcast “Caffè tra Amici”. Il titolo dell’evento sintetizza il tema della serata: “ROTTAMAZIONE QUINQUIES E PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO: Diritti, doveri e opportunità”. Si parlerà di come affrontare le pendenze fiscali, quali sono le novità introdotte dalla normativa e quali tutele esistono per i cittadini e le imprese in difficoltà economica.

In un momento storico segnato da una complessa pressione fiscale e dall’incertezza economica, l’incontro offrirà strumenti concreti per capire come accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e come utilizzare le procedure previste dal Codice della Crisi (ex legge 3/2012) per ripartire in modo sereno dopo una crisi finanziaria.

Dialogheranno con l’Avv. Carmela Lo Martire, Presidente di Miglio 365, il Dott. Vincenzo Di Giulio e l’Avv. Fernanda Martella, esperti della materia fiscale e legale. Insieme analizzeranno i casi pratici e le strade percorribili per trasformare un problema di indebitamento in un’opportunità di ripresa economica.

L’incontro è aperto a tutti: chi vuole può assistere dal vivo alla registrazione del podcast presso la sede sociale. Successivamente, la puntata sarà disponibile sui canali social dell’Associazione (Facebook, Instagram e YouTube).