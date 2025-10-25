October 25, 2025
Ott 25, 2025    Posted by    news 0

A causa di una rottura improvvisa di una condotta idrica a servizio dell’abitato di Ostuni (BR), i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà presumibilmente per l’intero pomeriggio.

Per consentire i lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica in alcune delle reti che alimentano l’abitato di Ostuni (BR), con una possibile riduzione di pressione nell’intero abitato.

I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio. Seguiranno aggiornamenti in merito alle tempistiche del ripristino.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Related Posts

Arte e tradizione: torna a Brindisi il laboratorio presepiale “Joylab”

San Michele Salentino accoglie 70 camperisti per l’Oktober Fesct: un weekend tra cultura, territorio e convivialità

Proseguono gli incontri Galattici a San Vito dei Normanni

Primo Memorial Maresciallo Carlo Legrottaglie a Carovigno: lo sport come omaggio a un eroe dell’Arma

Grande successo per la prima “Camminata Rosa” di Ostuni: raccolti 1.204 euro a favore dell’AIRC

Furti in serie per comprarsi la droga: il ladro confessa, arresti domiciliari con braccialetto

No Comments

Leave a Comment