A causa di una rottura improvvisa di una condotta idrica a servizio dell’abitato di Ostuni (BR), i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà presumibilmente per l’intero pomeriggio.
Per consentire i lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica in alcune delle reti che alimentano l’abitato di Ostuni (BR), con una possibile riduzione di pressione nell’intero abitato.
I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio. Seguiranno aggiornamenti in merito alle tempistiche del ripristino.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
