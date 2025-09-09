La scuola dell’infanzia “C. Carlucci” di via E. De Amicis riapre le sue porte. Da giugno 2023 a settembre 2025, l’edificio scolastico torna a essere un punto di riferimento per la crescita e la formazione dei più piccoli, riconsegnato a San Michele Salentino con una veste rinnovata e moderna.

Venerdì 12 settembre, alle ore 09.00, la cittadinanza è invitata all’inaugurazione della struttura con la possibilità di vedere gli ambienti interni ed esterni adeguati dagli investimenti strutturali.

Grazie a un finanziamento regionale di 940 mila euro, ottenuto dall’amministrazione a guida Pietro Epifani, a un cofinanziamento di 54 mila euro e a ulteriori risorse comunali per 120 mila euro, decisi dall’Amministrazione del sindaco Giovanni Allegrini, la struttura è stata sottoposta a un ampio piano di riqualificazione. Sono stati rafforzati i pilastri con fibra di carbonio, sostituiti infissi e pavimenti sia interni che esterni, rinnovata la pittura, rifatto il tronco di fogna e adeguati gli impianti elettrici, idrici e fognari. Ogni intervento ha avuto l’obiettivo di restituire alla comunità un edificio sicuro, moderno ed ecocompatibile, capace di garantire spazi accoglienti e funzionali per la crescita e l’apprendimento.

“Credo sia giusto condividere con tutti questo risultato che riguarda principalmente la vita dei nostri bambini – ha dichiarato il sindaco Giovanni Allegrini –. Per questo invito la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione e alla consegna alla comunità di una scuola rimasta chiusa per il tempo necessario a completare un investimento importante. Continueremo a lavorare per edifici scolastici moderni e sicuri, capaci di rispondere alle esigenze didattiche, perché investire nelle scuole significa investire nel futuro della nostra comunità”.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino

scuola C. Carlucci San Michele Salentino.jpeg